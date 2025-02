Bugatti Tourbillon nu ook te bestellen met 8 (!) uitlaten

Hoe meer cilinders, hoe meer uitlaten…

Tegenwoordig rijden viercilinders al rond met vier uitlaten, dus dan mag een auto met V16 best acht uitlaten hebben. Toch? Dat lijkt in ieder geval de gedachte te zijn van Bugatti. Ze bieden namelijk een optiepakket aan, waarmee de Tourbillon acht uitlaten krijgt.

Dit is geen grap: Bugatti Tourbillon Registry deelt op Instagram screenshots van de officiële configurator (die niet toegankelijk is voor het gewone volk). De acht uitlaten maken onderdeel uit van een optiepakketje genaamd ‘Equipe Pur Sang’.

Als je het Equipe Pur Sang-pakket aanvinkt krijg je ook een anders vormgegeven voorbumper en subtiele vinnen op de achterspoiler. Zowel vanbinnen als vanbuiten krijg je tevens Equipe Pur Sang-opschriften. Prijskaartje van dit alles? €228.000. Kan er ook nog wel vanaf als je €3,8 miljoen betaalt voor een auto.

Op de plaatjes zien we trouwens ook nog een andere optie: twee extra raampjes in het dak. Of eigenlijk moeten we zeggen: het bovenste gedeelte van de deuren, want het dak gaat deels mee omhoog. Deze optie was er ook bij de Chiron, onder de noemer Sky View. De afgebeelde auto is verder uitgevoerd in rood carbon, een optie die waarschijnlijk ook meer dan twee ton kost.

Die acht uitlaten zien er natuurlijk belachelijk uit, maar misschien gaat het ook gepaard met een beter geluid. In dat geval zou het Equipe Pur Sang-pakket het overwegen waard zijn. Overigens is er niks mis met het geluid van een standaard Tourbillon. Mate Rimac deelde onlangs een video, waarin de V16 ronduit spectaculair klonk.

Foto’s: Bugatti Tourbillon Registry