Perridon gluurt bronstig naar Bugatti Tourbillon bij Bugatti Rotterdam

Op de gramz plaatst de familie Perridon een filmpje van de Bugatti Tourbillon in Rotjeknor.

We kennen Michel Perridon natuurlijk allemaal van zijn ontwapenende hang naar geld verdienen, F1 sponsoren en Bugatti’s kopen. De Rotterdammert die rijk werd met het verkopen van muizen en muismatjes en dergelijke, heeft inmiddels een indrukwekkende collectie auto’s verzameld. Met name zijn Dutch Bugs zijn internationaal bekend. Ooit had hij ook een Carrera GT. Maar die ging biem in de handen van zoonlief Don Perridon, niet te verwarren met Dom Perignon.

Don is inmiddels ook een volwassen knar die zich met name bezighoudt met vastgoed, zijn dinnetje en safari’s in Afrika. Tussen de bedrijven door zit hij natuurlijk samen met zijn vader nog steeds vuistdiep in auto’s, met name Bugatti’s. Een kort filmpje op de gramz doet vermoeden dat er ook een Tourbillon aan de collectie wordt toegevoegd.

Michel Perridon heeft er ook wat over gezegd op de gramz. Hij doet uit de doeken dat hij (met Don) was uitgenodigd voor de opening van Bugatti Rotterdam en dat het leuk was om zijn vrienden Mate Rimac en Hendrik Malinowski weer eens te zien. Nog geen sprake van een kogel door de kerk dus, vooralsnog.

Doch naast de reeds bestaande collectie van verschillende oude Bugatti’s, meerdere Veyrons plus een Chiron, ‘moet’ de Tourbillon natuurlijk ook binnengetikt worden. Ook al omdat het de gaafste van de moderne Bugs is, met de V16 motor en het bijzondere interieur.

Michel heeft in het verleden ook wel echt zijn best gedaan om een wit voetje te halen bij het bedrijf en diens voorman Mate Rimac. Hij kocht zelfs een Rimac Nevera. Dan toon je wel committment…Kwestie van handtekening onder contract zetten dunkt ons. Wat denk jij?