Politie gaat vanaf vandaag hardrijders matsen

De politie gaat er uit protest een poosje met de pet naar gooien.

De politie is vaak aanwezig bij protesten, maar zelf willen ze ook wel eens protesteren. Dit doen ze niet door rel te schoppen, want dat zou hun geloofwaardigheid een beetje schaden. In plaats daarvan is de gebruikelijke tactiek om minder boetes uit te schrijven. Dit hebben ze in het verleden al diverse keren gedaan, maar nu is het weer zover!

De politie had vorige week al aangegeven dat ze minder streng optreden bij ‘lichte overtredingen’. Het was toen nog niet helemaal duidelijk of snelheidsovertredingen daar ook onder vielen. Politievakbond ACP is nu zo vriendelijk om dit te verhelderen: vanaf nu is de politie ook minder streng op snelheidsovertredingen.

Wat houdt dit dan precies in? De politie doet nog steeds snelheidscontroles, maar ze delen minder snel een bekeuring uit. In plaats daarvan zegt de politie alleen ‘foei, nooit meer doen’ en krijg je een actiebon met uitleg waarom de politie actievoert (iets met vervroegd pensioen). De actie gaat per 15 mei in, oftewel per vandaag.

Dit betekent natuurlijk niet dat Nederland nu een soort Wilde Westen wordt waar iedereen zo hard kan rijden als ‘ie wil. Als je het te bont maakt ga je gewoon op de bon, actie of niet. Daarnaast doen ook niet alle agenten mee. Je kunt gewoon een dienstklopper hebben die alsnog iedereen op de bon slingert.

Hoe lang deze actie gaat duren is nog niet bekend. Volgens ACP heeft de actie een “doorlopend karakter”. Als je een frequente hardrijder bent (omdat je bijvoorbeeld 100 km/u aan je laars lapt) hoef je voorlopig dus minder bang te zijn voor een bekeuring.

Foto: Audi RS6 ontmoet politie op de rotonde, gespot door @078spotter