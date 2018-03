‘Bugatti Veyron’ komt met een tikkeltje GTO

Niet de Italiaanse GTO.

Er zijn vermoedelijk meer replica’s van de Veyron dan het originele echte auto. Neemt niet weg dat het soms interessant is om te zien wat men met een beetje creativiteit weet neer te zetten.

Check bijvoorbeeld deze Veyron. In ons rijke archief is dit exemplaar nog niet opgedoken. In de basis is het een Pontiac GTO uit 2005. Onder de kap een 400 pk V8 van General Motors, gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. De verhoudingen zijn wat raar, maar over het algemeen ziet de replica er behoorlijk goed uit. Zelfs het interieur werd aangepakt. Een dingetje dat door velen wordt overgeslagen.

De maker heeft aan kleine details gedacht. Bijvoorbeeld het Bugatti-logo dat verschijnt wanneer de deur wordt geopend. Bij een echte Bugatti is dit helemaal niet aan de orde, maar dat weet je date niet. Jij gaat gewoon scoren vanavond met je gepimpte Pontiac.

Het is niet bekend wat de huidige status is van de replica. In 2016 werd de Veyron op eBay aangeboden voor een bedrag van maar liefst 125.000 dollar. Ik heb zo’n vermoeden dat de omgebouwde Pontiac nog steeds in de garage bij de oorspronkelijke eigenaar in Florida staat.