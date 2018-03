Deze dame staat naast een échte NSX

Mocht je twijfelen.

Soms lijken schetsen net foto’s. De tekenaar weet zijn talent zo goed uit te drukken, dat je echt bijna niet meer van nep kan onderscheiden. De artiest achter deze expositie deed precies het tegenovergestelde. Het echte nep doen lijken.

De artiest, genaamd Joshua Vides, gebruikte diverse objecten voor zijn tentoonstelling, waaronder een Acura NSX. De uit 1995 afkomstige sportwagen werd voorzien van een witte wrap. De zwarte lijnen zijn er vervolgens opgeschilderd. Om de auto heen werden matching pionnen geplaatst en op de achtergrond werden racevlaggen opgehangen. De stijl is kenmerkend voor Vides, zo heeft hij ook sneakers op de markt gebracht met dit thema.

Door de kleurencombinatie en de omgeving wekt Vides de illusie dat je naar een tekening zit te kijken. Alleen de velgen en remklauwen geven weg dat je met een échte auto hebt te maken. De expositie is te bezoeken in Los Angeles. Via Instagram worden de nodige posts gedeeld van de opmerkelijke tentoonstelling, zoals het plaatje boven dit artikel.

Via Joshua Vides en realitytoidea op Instagram