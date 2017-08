Ken je dit apparaat nog?

Durven we nu serieus te vragen of je de Plymouth Prowler nog kent of zit er een addertje onder het gras..?

Nog niet zo gek lang geleden konden autofabrikanten zich zo nu en dan een “lekker gek” model in de line-up permitteren. De ene keer is het een schot in de roos, de andere keer een flop van jewelste. De Plymouth Prowler viel helaas voor de boys van General Motors in de tweede categorie.

Het heftige uiterlijk suggereerde dat dit een vette hotrod met dito V8 zou zijn, maar de specs vielen tegen. De V6 leverde uiteindelijk tegen de 260 pk en dat was volgens de klant niet genoeg om in stijl een paar achterbandjes op te roken. Bovendien was de Prowler vrij prijzig. De productie werd in 2002 gestaakt, er waren toen 11.702 exemplaren gebouwd.

Omdat de Prowler van begin af aan nogal wat kritiek kreeg van klanten besloot Plymouth in 1999 om een nieuw ontwerp te showen. Bij een nieuw ontwerp hoort een nieuwe naam en dat werd “Howler”. De kofferbak werd vergroot door de achterzijde van de auto veel hoekiger te maken. De V6 werd buitenboord gekieperd en daarvoor in de plaats kwam een 4,7 liter V8.

Dit blok had niet veel meer vermogen dan de V6, maar wel meer Nm’s. Ook mocht met de Howler gewoon zelf geschakeld worden (vijf verzetten) en omdat deze transmissie compacter was, kon de brandstoftank worden vergroot. Geen slecht idee, gezien de grotere krachtbron.

Aanvankelijk werd aardig positief gereageerd op de Howler. Desalniettemin was de naam Prowler enigszins besmeurd en Daimler Chrysler besloot zelfs om het merk Plymouth te schrappen. Er is uiteindelijk slechts één Howler gebouwd.