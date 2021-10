Nederlander koopt Bugatti EB110 voor €2,2 miljoen

Een Nederlander heeft afgelopen weekend zijn slag geslagen op een veiling en één van de 33 Bugatti’s EB110 SS bemachtigd.

Het was afgelopen weekend één groot autofeest bij onze zuiderburen. In de mondaine kustplaats Knokke, vlak bij Zeeland, vond namelijk de jaarlijkse Zoute (spreek uit: zoete) Grand Prix plaats. Onderdeel van dit evenement was een veiling van Bonhams en daar werd naar hartelust geboden.

Het pronkstuk van de veiling was een Bugatti EB110 Supersport. Nu is ‘een goedkope Bugatti’ sowieso een contradictio in terminis, maar een EB110 is vandaag de dag nog een stuk prijziger dan een Veyron.

Dat heeft er alles mee te maken dat een EB110 aanzienlijk zeldzamer is dan een Veyron. Van deze Super Sport zijn er namelijk maar 33 gebouwd. De SS was 150 kg lichter dan de EB10 GT en het vermogen van de 3,5 liter V12 was opgeschroefd naar 612 pk.

In tegenstelling tot zijn opvolgers is de EB110 SS nooit officieel de snelste productieauto ter wereld geweest. Desondanks was het absoluut een van de snelste auto’s van de jaren ’90, met een top van 340 km/u.

De merknaam, het verhaal van de auto en de zeldzaamheid zorgden ervoor dat er afgelopen weekend grif geboden werd op deze zilverkleurige Bugatti EB110 uit 1994. Het winnende bod ging uiteindelijk naar een Nederlandse verzamelaar, die €2.242.500 over had voor deze auto.

Of je deze auto ooit op de Nederlandse wegen tegen zult komen is maar zeer de vraag, want voor hetzelfde geld verdwijnt de auto in een kelder. Tenzij de bieder toevallig Perridon heet.

Er hebben in het verleden twee Bugatti EB110 op Nederlands kenteken gestaan, wat nog best veel is gezien de totale productie. Het ging om een blauw en een zilver exemplaar, die inmiddels beide zijn geëxporteerd. Maar nu is het Nederlandse wagenpark dus toch weer een EB110 SS rijker geworden.

Naast de EB110 SS ging ook de piekfijne Ferrari F40 waar we eerder deze week over schreven onder de hamer. De ingeschatte opbrengst van €1 tot 1,5 miljoen bleek conservatief te zijn, want uiteindelijk ging deze F40 voor €1.840.000. In totaal was de opbrengst van de Zoute Sale €12,3 miljoen. Dat was een recordopbrengst voor de veiling in Knokke, dus bij Bonhams kunnen ze tevreden zijn.