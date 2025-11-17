Buitenkans: koop deze vergeten AMG

Deze AMG is übercool en extreem zeldzaam.

Iedereen kent nog wel de CLK 63 AMG Black Series, maar vaak wordt vergeten dat dit niet de eerste Black Series was. In den beginne was er de SLK 55 AMG Black Series. Dit is een buitengewoon obscure auto. Om even een idee te geven: er is sinds 2009 geen exemplaar meer geüpload op Autojunk of Autoblog Spots. Er komt ook bijna nooit een exemplaar te koop, maar nu staat er dan toch eentje bij Mechatronik in Duitsland.

Een belangrijk verschil met alle andere SLK’s is dat het dak van de Black Series níét open kan. In het kader van gewichtsbesparing is het klapdak vervangen door een vast dak van CFRP. Dit deed Mercedes ook bij de latere SL 65 AMG Black Series.

De gewichtsbesparingen maken de Black Series 45 kg lichter dan de normale SLK 55 AMG. Het gewicht komt daarmee uit op 1.495 kg. Tegelijk levert de 5,4 liter V8 400 pk in plaats van 360 pk. Dat is serieus heel veel voor dit segment, zeker als je bedenkt dat deze auto al bijna 20 jaar oud is.

Dankzij een schroefset van KW ligt de auto ook strakker op de weg. Verder hebben de remmen en de koeling een upgrade gekregen. Bij het instappen heb je ook meteen het gevoel dat je in een hardcore auto zit, met de kuipstoelen en de carbon deurpanelen.

In vergelijking met de latere Black Series-modellen is deze SLK heel ingetogen, maar er zijn wel degelijk een aantal uiterlijke verschillen. De Black Series heeft extra brede wielkasten aan de voorkant, luchtinlaten met een carbon randje aan weerszijden van de voorbumper en extra koelsleuven achter de voorwielen. De velgen lijken veel op de standaard SLK 55 AMG-velgen, maar zijn een maatje groter (19 inch) en gepolijst.

Hoeveel SLK Black Series zijn er nu uiteindelijk gebouwd? Dat is niet helemaal duidelijk. Sommige bronnen zeggen 120, andere bronnen 100. Het zou ons ook niet verbazen als er nog minder gebouwd zijn, want je ziet ze echt nooit.

Deze auto is dus absoluut een collector’s item van de bovenste plank. Helaas kunnen we niet vertellen welk prijskaartje eraan hangt, want de auto staat alweer op gereserveerd. Als je naast het net grijpt bij deze auto is dat heel erg balen, want het kan zomaar een paar jaar duren voor er weer één te koop komt.