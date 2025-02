Deze SLK 55 AMG is duurder dan de nieuwe generatie

Hij is gaaf, maar wel een tikkeltje prijzig.

De SLK 55 AMG uit 2004 blijft een uniek bommetje. Een compacte ‘kappersauto’, maar dan wel met een dikke V8 onder de kap. Daar is eigenlijk niks mee te vergelijken. Behalve dan de tweede generatie SLK 55 AMG.

Waar we het even over gaan hebben is een donkerblauw exemplaar op Marktplaats. Bezoekers van Interclassics zullen deze auto misschien herkennen, want hij stond te schitteren op de beursvloer. De auto is echter niet verkocht in Maastricht, dus nu staat ‘ie op Marktplaats.

Dit exemplaar is uitgevoerd in de fraaie kleur Benoit blauw. Dat is geen extreem bijzondere kleur, maar een SLK 55 AMG die überhaupt een kleur heeft is een unicum. Het is bijna onmogelijk om er eentje te vinden die niet zwart, zilvergrijs of wit is (weet ondergetekende uit ervaring).

De donkerblauwe lak gaat gepaard met een mooi two-tone interieur. Verder staat deze SLK 55 AMG niet op de gebruikelijk veelspaaks velgen, maar op de vijfspaaksvelgen. Hoewel de multispaaks velgen bijzonder gaaf zijn, moeten we zeggen dat dit simpele velgdesign ook verdraaid goed staat. Kortom: een hele lekkere uitvoering.

Het hoogtepunt blijft natuurlijk de M113 V8, die goed is voor 360 pk. Dat is voor een V8 niet enorm veel, maar voor het type auto wel. Ter vergelijking: de Z4 is nooit verder gekomen dan 343 pk. Dit is dus een echte pocket rocket.

Dat de auto niet verkocht werd op InterClassics had misschien iets met de prijs te maken. Er werd namelijk €47.940 voor gevraagd, en de auto staat nu voor hetzelfde bedrag op Marktplaats. De reden dat je de hoofdprijs betaalt is – je raadt het al – de kilometerstand. Deze auto heeft nog maar 29.005 km gelopen. Dat wordt overigens niet bevestigd door NAP, want het is een importauto. In het onderhoudsboekje zien we stempels uit Duitsland en Spanje.

Met dit prijskaartje is deze SLK 55 AMG gewoon duurder dan de nieuwe generatie (de R172). Die wordt aangeboden voor 40 á 45 mille op Marktplaats. Nu is de nieuwe generatie niet per se gaver, maar hij is wel sneller, zuiniger en moderner (vooral vanbinnen). Deze auto is dus echt heel duur.