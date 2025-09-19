Koop deze AMG One en krijg er een bijpassende AMG GT Black Series bij!

Twee voor de prijs van één?

De allersnelste zijn tijdens de Touristenfahrten op de Nordschleife is geen gemakkelijke opgave. Zeker niet wanneer Misha aan het opnemen is. In theorie zou je de allersnelste moeten zijn met dit apparaat: de AMG One. Helaas bouwen Mercedes er met alle moeite maar 275 van, dus een plekje op de klantenlijst verschaffen was ook geen simpele taak.

Nu komen er steeds meer Ones op de markt. Deze keer zoekt veilinghuis RM Sotheby’s naar een nieuwe eigenaar voor de F1-auto op de weg. De hoogste bieder gaat echter niet alleen met de AMG One naar huis. In een combipakket gaat de Mercedes-AMG One onder de hamer samen met een bijpassende Mercedes-AMG GT Black Series Project One Edition.

AMG One

Je hebt hier al vaker over de One en zijn specificaties kunnen lezen. Omdat ze zo fijn zijn, nog een keer de cijfertjes. Mercedes wist na heel veel bloed, zweet en tranen de 1,6-liter hybride V6 Formule 1-motor uit 2015 zo aan te passen dat ‘ie ook op de openbare weg uit de voeten kan. Rij je op de autobahn of het circuit, dan heb je 1.063 pk aan vermogen tot je beschikking. In 2,9 seconden accelereer je van 0 naar 100 en de topsnelheid is 352 km/u. Een rondje Nürburgring zonder verkeer kan in 6 minuten en 29 seconden.

De koper koos voor de Hyper Black-kleurstelling van de F1-auto uit 2020 en 2021. Aan dat laatste F1-jaar zullen ze bij Mercedes niet graag herinnerd worden. De donkere koets wordt opgevrolijkt met Petronas-groene details en Mercedes-sterren achterop, waarvan er eentje rood is ter nagedachtenis aan Niki Lauda. De AMG One die onder de hamer gaat, komt rechtstreeks van de eerste eigenaar af. Hij heeft sinds de levering in 2024 slechts 274 kilometer met de hypercar gereden.

AMG GT Black Series Project One Edition

De 275 gelukkige AMG One-kopers kregen tijdens de ontwikkeling van de auto een extraatje. Om alvast te wennen aan de kleurstelling konden klanten een exclusieve AMG GT Black Series bestellen. Dit is de Project One Edition geworden. De eigenaar van de One die naar de veiling gaat, koos hiervoor en doet ook meteen afstand van de GT. Deze auto mocht wat vaker de weg op: er staat 3.477 kilometer op de teller.

In plaats van een miezerige hybride zescilinder ligt er in de Black Series een luidruchtige 4,0-liter biturbo-V8 met platte krukas. De acht cilinders knallen er 730 pk uit via een zeventraps versnellingsbak met dubbele koppeling. Net als de AMG One mag je, ondanks die joekel van een achtervleugel, gewoon de openbare weg op met deze GT Black Series.

De GT staat prachtig naast de AMG One in jouw garage dankzij dezelfde Obsidian Black metallic lak en F1-kleurstelling. Het model, dat overigens ook dienst doet als F1 safety car, staat op 19-inch wielen voor en 20-inch achter. Erachter zorgen koolstofkeramische remmen die zorgen dat je weer tot stilstand komt. Natuurlijk is de GT voorzien van het Carbon Package zodat het dak, de motorkap en spoiler van koolstofvezel zijn.

Wat levert zoiets op?

RM Sotheby’s veilt in München op zaterdag 18 oktober in Motorworld München. Het verwachte hoogste bod zal volgens het veilinghuis tussen de € 2.750.000 en € 3.400.000 liggen. Dat is vrij conservatief ingeschat als je het mij vraagt. Eerder dit jaar werd een jonggebruikte AMG One nog voor 2,8 miljoen euro geveild. Op dezelfde dag ging een AMG GT Black Series Project One onder de hamer voor ongeveer een half miljoen. Nu kun je de twee samen kopen. Zullen we inzetten op een miljoentje of 3?