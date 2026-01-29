De BMW iX3, Mercedes-Benz GLC en Volvo EX60 raken nu al uitverkocht!

De Europese orderboeken stromen over nu de nieuwe elektrische SUV’s geïntroduceerd zijn. Is 800 kilometer range het kantelpunt?

Dat premium SUV’s populair zijn, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Maar de volledig elektrische varianten waren dat zeker niet. Logisch ook, want ze kwamen in eerste instantie technisch niet heel sterk uit de startblokken. Ze hadden een relatief kleine actieradius, konden niet heel snel laden en waren in vergelijking met alternatieven vrij prijzig. Het gevolg: de restwaardes daalden sneller dan het toerental bij een moneyshift.

Nu die euvels de wereld uit zijn geholpen, lijkt menig autokoper in de rij te staan om een BMW iX3, Mercedes-Benz GLC of Volvo EX60 te bemachtigen. Met ruwweg 800 kilometer actieradius en meer dan 300 kW aan snelladenvermogen doen deze SUV’s aanvoelen als heel milieuvriendelijke benzineauto’s. De orderboeken stromen dan ook over, geven de fabrikanten aan.

BMW en Mercedes breiden de productie uit

Naast een heel blij management met de ontvangst van de iX3 is BMW ook al aan het kijken naar het uitbreiden van de productiecapaciteit. Vrijwel de volledige productie-allocatie (zo’n 150.000 stuks) in de fabriek in Debrecen is al volgepland voor dit hele jaar. Het is onbekend hoe het precies zit met de productie in China waar het model wordt geproduceerd voor de Aziatische markt.

Ook bij Mercedes-Benz lijkt de GLC goed in de smaak te vallen. De productie is al begonnen en zit al vol tot ruim in de tweede helft van dit jaar. Ook hier zijn de topmannen en -vrouwen aan het kijken of er meer productiecapaciteit ingezet moet worden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. In de fabriek in Bremen wordt al vijf dagen met drie shifts gewerkt. Daar komt mogelijk nog een zaterdag bij.

Volvo moet nog beginnen

Volvo geeft zelf nog geen indicatie over de dikte van de orderboeken, maar stelt dat de EX60 enthousiast wordt ontvangen. Een blik in de configurator geeft wel een aanwijzing. De auto moet vanaf eind april geleverd worden, maar de wachttijden voor degene die nu bestelt, rekken al tot juli en augustus. Voor het topmodel, de EX60 P12, staat zelfs een wachttijd van 11 tot 12 maanden, al is daarvan de precieze productiestart nog niet bekend.

Het lijkt er in ieder geval op dat de voorspelling van Wouter uit zal komen, en dat we deze auto veel in Nederland zullen gaan zien.