De BMW iX3, Mercedes-Benz GLC en Volvo EX60 raken nu al uitverkocht!

De Europese orderboeken stromen over nu de nieuwe elektrische SUV’s geïntroduceerd zijn. Is 800 kilometer range het kantelpunt?
Dat premium SUV’s populair zijn, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Maar de volledig elektrische varianten waren dat zeker niet. Logisch ook, want ze kwamen in eerste instantie technisch niet heel sterk uit de startblokken. Ze hadden een relatief kleine actieradius, konden niet heel snel laden en waren in vergelijking met alternatieven vrij prijzig. Het gevolg: de restwaardes daalden sneller dan het toerental bij een moneyshift.
Nu die euvels de wereld uit zijn geholpen, lijkt menig autokoper in de rij te staan om een BMW iX3, Mercedes-Benz GLC of Volvo EX60 te bemachtigen. Met ruwweg 800 kilometer actieradius en meer dan 300 kW aan snelladenvermogen doen deze SUV’s aanvoelen als heel milieuvriendelijke benzineauto’s. De orderboeken stromen dan ook over, geven de fabrikanten aan.
BMW en Mercedes breiden de productie uit
Naast een heel blij management met de ontvangst van de iX3 is BMW ook al aan het kijken naar het uitbreiden van de productiecapaciteit. Vrijwel de volledige productie-allocatie (zo’n 150.000 stuks) in de fabriek in Debrecen is al volgepland voor dit hele jaar. Het is onbekend hoe het precies zit met de productie in China waar het model wordt geproduceerd voor de Aziatische markt.
Ook bij Mercedes-Benz lijkt de GLC goed in de smaak te vallen. De productie is al begonnen en zit al vol tot ruim in de tweede helft van dit jaar. Ook hier zijn de topmannen en -vrouwen aan het kijken of er meer productiecapaciteit ingezet moet worden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. In de fabriek in Bremen wordt al vijf dagen met drie shifts gewerkt. Daar komt mogelijk nog een zaterdag bij.
Volvo moet nog beginnen
Volvo geeft zelf nog geen indicatie over de dikte van de orderboeken, maar stelt dat de EX60 enthousiast wordt ontvangen. Een blik in de configurator geeft wel een aanwijzing. De auto moet vanaf eind april geleverd worden, maar de wachttijden voor degene die nu bestelt, rekken al tot juli en augustus. Voor het topmodel, de EX60 P12, staat zelfs een wachttijd van 11 tot 12 maanden, al is daarvan de precieze productiestart nog niet bekend.
Het lijkt er in ieder geval op dat de voorspelling van Wouter uit zal komen, en dat we deze auto veel in Nederland zullen gaan zien.
Reacties
autodrome zegt
Wat blijft er van 800 kilometer over in de winter?
RUBERG zegt
Hangt van de temperatuur af…
Loek zegt
@autodrome: oh nee, straks kan je maar zes uur doorrijden zonder korte pauze in plaats van acht uur.
mc96 zegt
Die pauze kan wel wat langer worden in de vakantieperiode. Iets met laadinfrastructuur…
autodrome zegt
Dat begrijp ik, we houden de nederlands situatie aan waar het zelden onder het vriespunt komt, laten we zeggen, max -5
autodrome zegt
Ik rij inderdaad met regelmaat 5 tot 6 uur door, zeker tijdens de vakanties, 2 korte stops max.
Onehp zegt
Proficiat als je zo lang alert kan blijven. Ik ben na 2u-2,5u toe aan een pauze.
Onehp zegt
Zelfs al is het 400km, is dat nog steeds prima, je wilt als het echt koud is geen risico nemen door té lang door te rijden. Mijn EV is iets meer dan 200km en dat begint een beetje kort te worden maar alsnog geen probleem 99,7% van de tijd.
ericc zegt
Morgen rij ik met mijn diesel van Oostenrijk naar huis. Deze rit doe ik met 1 tankbeurt en hou nog over. En rij vlot door in Duitsland 🇩🇪. Leve de diesel!
verdebosco zegt
Zijn de Baustelle na 30 jaar verdwenen in Duitsland?
tenaci zegt
Nou VDL: spring op de kar. BMW kan weer wat productiecapaciteit gebruiken
verdebosco zegt
De range is belangrijk, maar vormgeving is dat minstens zo sterk. Die onbegrijpelijke ontwerpen zoals de EQE en EQS. De software-fouten van Volvo en de EX30 heeft een LCA nodig (alle ergernissen kennen we). En BMW? Die deed ook veel fout. De allerbeste kleine EV, de i3, geen opvolger geven bijvoorbeeld. Een oerlelijke iX2 lanceren.
Te traag met vernieuwing, teveel ICE (..), en EV’s zouden niet massaal verkocht kunnen worden voor 2035. Zie hier het resultaat: volle orderboeken. Nu Audi nog, en Alfa Romeo natuurlijk. En nog zoveel merken die treuzelen met elektrificering.