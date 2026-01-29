Mercedes-Benz S-klasse is nog steeds de BESTE.

De auto die zijn segment definieert, kreeg een uitgebreide opfrisser.

Als je aan een grote limousine denkt, dan is de grote kans dat je een Mercedes-Benz S-klasse voor je ziet. Het is een segment, wat langzaam krimpt en waar Lexus en Jaguar al afscheid van hebben genomen. De autofabrikant uit Stuttgart heeft dit segment zo’n beetje gedefinieerd, dus zij zullen niet zo snel afscheid nemen.

De S-klasse is 50% nieuw

Op basis van het uiterlijk zal je het wellicht niet zeggen, maar een bijzonder groot deel van de onderdelen is gewijzigd. Mercedes-Benz claimt dat meer dan 50% van de componenten nieuw is ontwikkeld of is gereviseerd.

Een deel daarvan zit ver weggestopt onderhuids zoals het superbrein Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Toch is er aan de buitenzijde ook genoeg nieuws te spotten.

Aan de achterzijde vallen de “E-klasse” achterlichten met drie sterren het meest op. Toch is ook de chromen strip op de achterklep vervangen door een combinatie van hoogglans zwart en chroom.

Aan de voorzijde zijn de wijzigingen echter veel duidelijker. De grille is 20% groter en heeft nu een subtiele (bestaat dat?) LED-verlichting in de rand. De grille zelf bestaat inmiddels uit heel veel kleine sterren, het moet wel duidelijk zijn dat dit een auto van Das Haus is.

Nog meer sterren

In de koplampen vinden we ook weer twee sterren. Wat minder zichtbaar is dat de koplampen nu ook micro-leds hebben. De Dynamic ULTRA RANGE grootlichtfunctie kan tot 600m ver schijnen. Handig voor op de autobahn, maar in Nederland schijn je dan de woonkamer bij de buren een dorp verderop.

Helemaal gaaf is dat de ster op de motorkap optioneel van verlichting kan worden voorzien. Als ik het woord Europa laten vallen, dan weet je ook weer dat het hier niet mag. Volgens de EU staat de ster te ver van de verlichte grille en een los merklogo verlichten mag niet. Laten we vooral nog meer regels verzinnen, daar wordt Europa wel sterker van.

Verwarmbare bekerhouders en GORDELS

Ja, je leest het goed. De bekerhouders kunnen afhankelijk van de uitvoering worden verwarmd of gekoeld, maar dat is geen primeur. De verwarmbare gordels zijn het wel.

Naast de verwarmbare stoelen, armleuningen en stuur hebben de ingenieurs van Mercedes-Benz nog een onderdeel gevonden waar ze een zooitje stroomdraden door kunnen trekken. De verwarmde gordels schakelen mee met de stoelverwarming en worden maximaal 44 graden warm.

EN. WAT. IS. DAT. GODDELIJK. Ik was na 3 minuten verziekt, want waarom zouden alleen de achterzijde van je lijf worden verwarmd. Het is ECHT heel fijn. Mercedes-Benz verkoopt het ook als een veiligheidsfunctie: hierdoor doe je sneller die dikke winterjas uit en dat helpt bij de werking van de gordels. Well played Mercedes-Benz. Ik zie hier ook mogelijkheden om een nieuwe S-klasse er thuis door de ballotagecommissie te krijgen.

Achterin zitten de verwarmde gordels nog niet, maar daar heb je airbag-gordels. Totaal zitten er tot 15 airbags in een S-klasse. Moet je eens voorstellen als die allemaal tegelijk afgaan of dat je ze na een ongeluk allemaal moet vervangen. Whoops.

De details zijn ook zo fijn

Behalve de verwarmde gordels zijn er wel meer zaken die jouw auto niet heeft en die het leven wel fijner maken. Die bekerhouders zijn niet alleen (optioneel) gekoeld en verwarmd, maar zijn ook verlicht. Zodat je niet per ongeluk je haverlatte over de schoot van je passagier giet.

Ook de gordelvangers hebben verlichting, zodat je je niet ongans zoekt om je gordel in te klikken. Voorin vind je twee plekken om telefoons draadloos te laden, maar er zijn ook USB-C aansluitingen die tot 100 watt kunnen leveren.

Op het stuur zijn een deel van de fysieke knoppen weer terug, ook Mercedes-Benz heeft het licht gezien.

Meer LED’s dan jouw kerstboom

Het MBUX Superscreen kennen we al. In de facelift van de S-klasse zijn er drie schermen op rij geplaatst: 12,3″ voor de bestuurder, een 14,4″ centraal scherm en weer een scherm van 12,3″ voor de passagier.

Het MBUX zou met de AI engines van ChatGPT4, Bing en Gemini een stuk intelligenter op vragen antwoord moeten geven. Omdat de gemiddelde bestuurder van een S-klasse een druk man of vrouw is, zijn er nu ook apps zoals MBUX Notes, MBUX Calendar en een mogelijkheid om Teams calls vanuit de auto te doen.

Voor de vijfde eigenaar over 15 jaar is het wellicht een ramp, maar oh oh wat is het ook weer mooi uitgevoerd. Dankzij Digital Vent Control zitten in ieder ventilatieopening compact actuators met twee elektrische motoren om de verticale en horizontale lamellen te bedienen. Dat wil je niet met de hand doen, de ingenieurs bij Mercedes-Benz hebben er immers talloze uren over nagedacht.

In het interieur zijn er 250 LED’s te vinden die van alles verlichten. Het is een bizar aantal en ik kan me niet voorstellen dat gewone stervelingen ze allemaal kunnen aanwijzen. En dan te bedenken dat er engineers bij Mercedes-Benz zijn die zo slim zijn om te verzinnen waar er allemaal een LED in kan.

Van zes-in-lijn tot V12

De nieuwe vier liter grote V8 (M177 Evo) in de S580 4MATIC levert maar liefst 537 pk en 750 Nm aan koppel. Mocht je tot de gelukkigen behoren die de S580 aanschaffen, dan haal je een beetje AMG GT Black Series in huis. Net zoals het sportieve topmodel krijgt de S-klasse V8 namelijk een platte krukas. Samen met het vernieuwde injectiesysteem, uitlaatkleppen, verbeterde turbo-compressor zorgen ervoor dat de V8 nu nog sneller reageert.

Voor Nederland zijn de S450 4MATIC en S500 4MATIC met tot maximaal 640 Nm aan koppel wat minder relevant. Om over de S350d en S450d met vernieuwde OM 656 Evo diesel zescilinder maar te zwijgen. Al deze motoren hebben tegenwoordig een 17 kW sterke ISG, integrated starter-generator en zijn dus weer zuiniger geworden.

De plug-in hybrides hebben een lagere CO2-uitstoot en dat scheelt enorm in de belasting BPM. De meeste nieuwe S-klasses zullen dus een S580e badge op de bips hebbe. De S580e is er zowel als 4MATIC en als “sportieve” achterwielaandrijver, de rest van de motoren is alleen met vierwielaandrijving leverbaar. Het systeemvermogen van de S580e is met 55 kW gestegen, totaal is er nu 585 pk en 750 Nm beschikbaar. Met een subtiel gasvoetje zou je puur elektrisch tot 100 km moeten kunnen rijden.

Gepantserde S-klasse GUARD

Interessant genoeg mogen Rob Jette, Mark Rutte etc al nog wel genieten van de heerlijke V12. De Mercedes-Benz S680 GUARD 4MATIC heeft nog steeds de 6.0 V12 biturbo met 612pk/ 830 Nm. Het normverbruik is een tranen trekkende 19 liter per 100 km. De bijbehorende CO2-uitstoot is 434g CO2 per km. Daardoor is alleen de BPM op deze auto al ettelijke tonnen. Niet dat het de politici iets uitmaakt, ze betalen het toch niet zelf.

De S680 GUARD heeft een beschermingsgraad VR10 en dat komt mede doordat er Integrated Protection System (iSS) is met een vrij discrete aluminium buitenste schil.

Ook een briljant onderstel

Er viel al niet te klagen over het comfort van de S-klasse, maar ook op dit vlak stond Mercedes-Benz weer niet stil. Standaard is er AIRMATIC luchtvering, optioneel kan de E‑ACTIVE BODY CONTROL worden gekozen. De engineers hebben specifiek naar het gedrag op lange drempels gekeken, dus dat moet nog beter gaan dan voorheen.

De briljante achterwielbesturing die standaard 4,5 graad haalt, maar optioneel zelfs tot 10 graden gaat is er nog steeds. Op de S-klasse met lange wielbasis scheelt het maar liefst twee meter op de draaicirkel.

Van de tig veiligheidssystemen (het zijn er inmiddels echt veel) is de Digital Extra rim protection warning nog wel noemenswaardig. De nieuwe S-klasse kijkt dus nog beter mee om je dure velgen bij de stoeprand weg te houden. Ik heb dat zelf natuurlijk niet nodig, maar ik denk ook graag aan anderen.

Dan zijn er nog bizarre zaken zoals het MANUFAKTUR Made to Measure programma met meer dan 150 exterieur- en 400 interieurkleuren. Met een speciale vermelding voor de kleur MANUFAKTUR black sparkling waarin stukjes glas zitten verwerkt. Je rijdt dan eigenlijk een volledig glazen auto, ja toch?

Gek is immers nog niet gek genoeg bij een Mercedes-Benz S-klasse.