Slecht nieuws voor leuke kleine EV die in aantocht is

Er is een zeer toffe kleine EV op komst, maar er is een kans dat je hem toch niet wil.

De kogel is door de kerk: Europa krijgt een voertuigcategorie die kleine elektrische auto’s moet bevorderen. Een beetje zoals de Kei Car-categorie in Japan, ware het niet dat het wel lijkt alsof ‘klein’ iets betrekkelijker is in de Europese regelgeving. Desalniettemin opent het wel de deur voor Japanners om hun slimme fratsen met kleine auto’s van Japan naar hier te verhuizen en Honda is precies dat van plan.

Honda N-ONE e

Zo wil Honda een duit in het zakje doen door de Honda N-One hier aan te gaan bieden. In Japan is deze guitige hatchback van minder dan 3,4 meter lang een rasechte kei car, maar vooral de elektrische versie genaamd N-ONE e zou hier kunnen scoren. Die wordt dus ietwat tegemoet gekomen door de Europese regels en zou zo de strijd aan gaan met de Renault Twingo, Dacia Spring en andere voorbeelden. In Japan kost het ding ongeveer 18.000 euro voor een rijbereik van zo’n 300 kilometer. In Europa zou die prijs ook rond de 20.000 euro gaan liggen. Het voelt een beetje als wat de Honda e had moeten zijn, dus wat dat betreft gunnen we de N-One nu al het beste.

Honda Super One e

Ook omdat Honda iets leuks heeft bedacht als toevoeging: de Super One e. Het is een beetje wat de Alpine A290 is voor de Renault 5: een serieus geinige sportieve editie voor een anders vrij brave kleine EV. De Honda Super One krijgt sportieve velgjes, een dikke widebody, zelfs een enorme spoiler en zoals het lijkt meer vermogen met neppe schakelmomenten. Voor een iets hogere prijs moet die Honda Super One toch fantastisch zijn?

Duur

Voor een kleine meerprijs wel, maar er is een kans dat die prijs tegen gaat vallen voor de Honda Super One. Vanuit Japanse bronnen komt nu naar buiten dat Honda een prijs van vijf miljoen yen beoogt. Dat is 27.350 euro, omgerekend. Nou is dat niet te vergelijken met wat hier wordt verkocht, maar dat maakt het eigenlijk nog erger. Auto’s in Japan zijn namelijk relatief goedkoop, de Civic die hier bij 38.550 euro start is daar bijvoorbeeld omgerekend 23.000 euro. Nog erger: voor 4,5 miljoen yen (zo’n 25.000 euro) had je al een Honda e des tijds. Waarmee de Super One dus duurder wordt dan de Honda e. Die begon hier vanaf 35.000 euro. Een prijs ten noorden van 30.000 euro klinkt dus niet onrealistisch voor de Super One.

Toegegeven, dan is een compensatie voor kleine elektrische auto’s natuurlijk best een mooie manier om de Honda Super One wellicht ietsje betaalbaarder te maken. Maar voor een te lage prijs is de Super One natuurlijk direct een moeilijk verkooppraatje. Ja, een Alpine A290 is ook 37.000 euro, maar die voelt toch als iets meer… auto. Zo’n Honda N-One is leuk voor om en nabij 20.000 euro, maar bijna 10.000 daarboven is een bittere pil. (via Creative311)