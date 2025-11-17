Maken of kraken? Putdeksels onder een M2

Zo heb je de BMW M2 nog niet eerder gezien.
Het is al een tijdje trend om alles zwart te maken op je auto. Maar wat als je nu precies het omgekeerde doet? Juist al het zwart verwijderen? Dat geeft ook een interessante look, zo laat deze BMW M2 zien.
Deze auto heeft de Kim Kardashian-behandeling gekregen. En dan hebben we het niet over een dikke kont, maar over de kleurstelling van haar auto’s. Die zijn namelijk volledig grijs gespoten, tot het laatste onderdeel. Deze M2 heeft een soortgelijke behandeling gekregen.
In dit geval is de auto niet gespoten, maar gewrapt. Dit was een flinke klus voor de wrapper, want ieder zichtbaar onderdeel is gehuld in Satin Silver. Dit geeft een bijzonder effect. De auto ziet eruit als een render die nog niet helemaal af is. Je moet er van houden, maar ondergetekende vindt het wel wat hebben.
Om de transformatie compleet te maken is de auto voorzien van bijzondere velgen. Dit zijn heuse putdeksels. Driedelige Vossen GEN-06-velgen in formaatje 21 inch, om precies te zijn. Dit is een prijzig setje: deze velgen kosten minstens €2.500 per stuk.
Het kost wat, maar met deze auto steel je absoluut de show op de eerstvolgende BMW-meeting. En wie weet gaat dit een nieuwe trend worden. Laat vooral even in de reacties weten wat je van deze look vindt.
Foto’s: @gabeflorido
Reacties
mashell zegt
Wat een rare Volvo…
Hawkeye72 zegt
De dwarsspalken in de grille zijn dan wel heel lelijk.
drdre1 zegt
Zitten er bij meer modellen, alleen minder zichtbaar. Maar eens. Wat een gepruts bij de spoilers voor en achter.
quincy zegt
Ik heb sowieso al moeite met de originele vormen van de M2. Dit maakt het wel nog veel erger en maakt dat ik de originele meer kan waarderen. Dat kan natuurlijk ook een tactiek zijn
Rebirth zegt
Zo heb ik ‘m inderdaad nog nooit gezien en ik hoop dat het ook niet meer voorkomt.
kniesoor zegt
De vraag is eerst en vooral : wat doen zulke vrijwel dichte velgen voor de koeling van de remmen bij fors gebruik ? Niet zo belangrijk voor oto’s zonder circuit aspiraties, maar voor zo’n M2 wel van enige importantie, lijkt me.
kniesoor zegt
p.s.: deepdish putdeksels kunnen mij maar matig bekoren.
drdre1 zegt
Denk dat dit meer een “kijk mij eens”-auto is, in deze uitvoering. En anders is ’t idd wachten op een Nurburgringfilmpje waarbij ‘ie rokend langs de kant staat.
Johanneke zegt
Een m2 is een snelle auto. Alles wat er gedaan wordt om een snelle auto minder snel te maken is ronduit debiel, dus kraken. Als je een showauto wil maken, pak lekker een vw golf trendline.
donjunior zegt
Steelies a €2.500 per stuk … mij niet gezien.
Sowieso is de verlaging ook veel te veel. Dit gaat zelfs op een circuit niet werken lijkt me. De eerste de beste kerb trekt heel je bumperpakket eraf.
Willy500E zegt
Mooi wordt deze auto nooit. Maakt niets uit wat je ermee doet. Wordt hooguit een klein beetje lelijker, als dat al mogelijk is