Maken of kraken? Putdeksels onder een M2

Zo heb je de BMW M2 nog niet eerder gezien.

Het is al een tijdje trend om alles zwart te maken op je auto. Maar wat als je nu precies het omgekeerde doet? Juist al het zwart verwijderen? Dat geeft ook een interessante look, zo laat deze BMW M2 zien.

Deze auto heeft de Kim Kardashian-behandeling gekregen. En dan hebben we het niet over een dikke kont, maar over de kleurstelling van haar auto’s. Die zijn namelijk volledig grijs gespoten, tot het laatste onderdeel. Deze M2 heeft een soortgelijke behandeling gekregen.

In dit geval is de auto niet gespoten, maar gewrapt. Dit was een flinke klus voor de wrapper, want ieder zichtbaar onderdeel is gehuld in Satin Silver. Dit geeft een bijzonder effect. De auto ziet eruit als een render die nog niet helemaal af is. Je moet er van houden, maar ondergetekende vindt het wel wat hebben.

Om de transformatie compleet te maken is de auto voorzien van bijzondere velgen. Dit zijn heuse putdeksels. Driedelige Vossen GEN-06-velgen in formaatje 21 inch, om precies te zijn. Dit is een prijzig setje: deze velgen kosten minstens €2.500 per stuk.

Het kost wat, maar met deze auto steel je absoluut de show op de eerstvolgende BMW-meeting. En wie weet gaat dit een nieuwe trend worden. Laat vooral even in de reacties weten wat je van deze look vindt.

Foto’s: @gabeflorido