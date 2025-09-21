Iemand heeft een überdikke AMG naar Nederland gehaald

De SLS Black Series stond te schitteren op de parking van Wheels Mariënwaerdt. #SpotvandeWeek

Vorige week waren we aanwezig op Wheels Mariënwaerdt. Dat is een mooi evenement, maar de parking is bijna net zo interessant. Die stond ook vol met dikke bakken. Zo spotte @lucar daar deze SLS AMG Black Series met een vers kenteken.

De SLS is sowieso al een bijzonder gave auto. Deze halo car van Mercedes is geïnspireerd op het verleden, maar heeft toch een modern, eigen design. Het design is ook nog eens tijdloos, want je zou niet zeggen dat de SLS alweer 15 jaar oud is.

De SLS is eigenlijk het mooist in zijn standaardvorm, maar potverdorie… wat is zo’n Black Series toch dik. Met zijn robuuste, bijna hoekige design kan de SLS een widebody heel erg goed hebben. En de kleur Solarbeam Yellow maakt het helemaal af.

De 6,2 liter V8 levert in dit geval 631 pk, 60 pk meer dan het standaard model. Het koppel is juist iets afgenomen, naar 635 Nm, maar de maximale toerental is dan weer toegenomen naar 8.000 toeren. De V8 heeft dus echt een ander karakter dan in de normale SLS.

De Black Series is ook 70 kg lichter, en er zijn nog tal van aanpassingen gedaan. De versnellingsbak is bijvoorbeeld lager geplaatst voor een lager zwaartepunt. Uiteraard hebben ook het onderstel en de remmen een upgrade gekregen.

In totaal zijn er maar 350 exemplaren gebouwd van de SLS Black Series. Daarvan staan er slechts zeven op Nederlands kenteken. Zoals je kunt zien aan het kenteken is dit de nieuwste aanwinst, die sinds mei op kenteken staat. Er staan nu drie SLS Black Series op kenteken in Solarbeam Yellow, de enige juiste kleur voor deze auto.

@lucar schrijft dus de Autoblog Spot van de Week op zijn naam. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

