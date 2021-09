Buitenkansje: een officiële General Lee gaat onder de hamer

Omdat je het afgelopen weekend vast niet genoeg oranje hebt gezien hebben we een oranje auto voor je.

Er is een select groepje van iconische auto’s uit series en films die iedereen kent, tot aan de grootste autoleek toe. Als je daar een origineel exemplaar van bezit, heb je niet alleen iets heel bijzonders in handen, maar ook iets wat serieus geld waard is. Nu wordt er vaak meer dan één auto gebruikt voor opnames, maar als het om twee of drie auto’s gaat zijn die nog steeds geld waard.

Bij General Lee ligt dat iets lastiger. De oranje Dodge Charger uit The Dukes of Hazzard is zonder twijfel een van de grootste automobiele iconen uit de tv-geschiedenis. Je kunt alleen niet spreken van ‘de echte’ General Lee, want er zijn er nogal wat gebruikt tijdens de zeven seizoen van The Dukes of Hazzard.

Zoals je wellicht weet keken ze niet op een Dodge Charger meer of minder bij de opnames. In tegenstelling tot een DeLorean DMC-12 of een Ferrari Testarossa waren het namelijk geen bijzonder dure of exclusieve auto’s. Er werd daarom vrij achteloos mee omgegaan en naar verluidt zouden er in totaal meer dan 300 (!) Chargers gesneuveld zijn. Slechts een handjevol hebben de opnames overleefd en/of zijn weer opgelapt. En daarmee is er tóch weer schaarste.

Nu wordt er dus een officiële General Lee aangeboden, die er op het eerste gezicht prima uitziet. Is deze soms gerestaureerd? Nee, dat deze auto nog heel is heeft een andere reden: deze is niet gebruikt voor opnames. Toch is het een officiële auto van Warner Brothers. Dit is namelijk een van de twaalf exemplaren die zijn gebruikt voor promotionele doeleinden.

Deze auto heeft dezelfde aanpassingen ondergaan als de auto’s die in beeld kwamen op tv. Dat zijn naast de kleur en de stickers: een extra lange antenne, een bull bar en een rolkooi. Daarmee is deze Charger dus ‘jump proof’, want in de praktijk helaas niet zo bleek te zijn.

Officiële General Lee of niet, je kunt dus niet zeggen dat deze auto in The Dukes of Hazzard heeft gezeten. Wel is de auto naar allerlei evenementen geweest met de acteurs en zijn hun handtekeningen op en in de auto te vinden. Ook leuk.

Of dit genoeg is om een leuk bedrag op te brengen? Vast wel. De auto wordt aanstaande zaterdag geveild door Worldwide Auctioneers.

Foto’s: Worldwide Auctioneers

Met dank aan Chris voor de tip!