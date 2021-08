Geen gordel om? Dan kun je ook niet wegrijden

Een auto die dienst weigert als je geen gordel draagt. Ze bestaan, aan de andere kant van de plas.

Moderne auto’s bemoeien zich steeds meer met het poppetje achter het stuur. Jij dus. In sommige gevallen een mooie aanvulling op de verkeersveiligheid. Aan de andere kant voelt het soms als een vervelende tante die zich overal mee bemoeit. Gordels die zich tegen je borst aantrekken zodra je gaat rijden bijvoorbeeld, verschrikkelijk. Over gordels gesproken. In de Verenigde Staten weigeren sommige auto’s te rijden als je geen gordel draagt.

General Motor is al een tijdje bezig om steeds meer auto’s uit te rusten met de Buckle to Drive technologie. Met deze techniek is niet mogelijk om te vertrekken als je geen gordel draagt. De automaat weigert in D te gaan wanneer de auto merkt dat de bestuurder de gordel niet draagt. De feature zit al op diverse modellen van Chevrolet en Cadillac. Het komende jaar krijgen nog meer GM-auto’s Buckle to Drive.

De technologie werkt alleen voor de bestuurder. Dus als de passagier naast je of achterin geen gordel draagt, dan kun je alsnog de automaat in z’n D zetten. Het gaat er puur omdat de bestuurder netjes zijn gordel draagt.

Mocht je dit echt een vervelende ontwikkeling vinden dan heeft GM goed nieuws voor je. Buckle to Drive is via de instellingen van de auto uit te schakelen. Vaak moet je dan een ingestelde code invoeren. Op deze manier kan zoonlief niet de functie uitschakelen als hij de auto van papa even leent.

Mocht het voertuig deel uit maken van een vloot, denk bijvoorbeeld aan een huurauto, dan kan het zo zijn dat Buckle to Drive permanent aanstaat. Uitschakelen is dan niet mogelijk. (via GM-Techlink)