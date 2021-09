Middenklasse sportsedan: dit kosten ze in Nederland

Wat ben je tegenwoordig kwijt voor een keurige middenklasse sportsedan?

Er komen de laatste tijd veel crossovers bij. Het is een populaire carrosserievorm. Wereldwijd zijn dit soort auto’s niet aan te slapen. Dus dat betekent dat wij ze ook in Nederland hebben. En ook hier is iedereen weg van de hoge zit, makkelijke instap, hoge trekgewicht en ga zo maar door. Maar dat wil niet zeggen dat er geen gave sportsedans meer zijn.

De laatste nieuwkomer is de DS 9 die nu met een 360 pk sterke aandrijflijn leverbaar is. Het was voor ons aanleiding om even te kijken wat je tegenwoordig kwijt bent voor een middenklasse sportsedan. Voordat je in de pen of het toetsenbord klimt, we weten dat het geen directe concurrenten van elkaar zijn. Ook discrimineren we niet qua aandrijving. Zoals duidelijk zal worden is er veel te zeggend voor elektrische aandrijving, al dan niet middels een hybride-setup.

Tesla Model 3 Performance

€ 63.980

De goedkoopste middenklasse sportsedan is waarschijnlijk ook de snelste. De Tesla Model 3 Performance is namelijk bizar snel van 0-100 km/u. Want 3,3 seconden is écht heel erg weinig. Nog niet zolang geleden was dat supercar territorium. Ook daarboven is de Model 3 erg snel, zolang je ‘m maar niet over de kling jaagt. Dan is ineens een standaard Porsche Cross Turismo een stuk sneller op weg naar een McRib.

Kun je de Model 3 een sportsedan noemen? Ja, op zich wel. De auto is alleen (bij lange na) niet zo sportief als de sprinttijd doet vermoeden. Echter, als je met de Model S (of andere grote elektrische sedans c.q. crossovers) hebt gereden is het zeker geen onaardige auto. Tesla heeft het gewicht enigszins binnen de perken weten te houden. Een straffer chassis, sportievere zetels, en krachtigere remmen zouden zeker geen overbodige luxe zijn.

Volvo S60 T8 Polestar Engineered

€ 63.995

In principe is niet Tesla, maar Volvo de grote winnaar. Het is ook logisch dat je ze overal in Nederland tegenkomt. Dit is namelijk ‘de dikke’ uitvoering. Een T6 R-Design doet namelijk alles wat al hoogst illegaal is voor slechts 53 mille. En dan heb je een dik uitgeruste premium sedan met 340 pk. Dit is de Polestar-versie.

Deze is voorzien 405 pk, 670 Nm, Öhlins dempers, Alcon-remmen en misschien wel de fijnste sportstoelen ooit gemaakt. Dat je zo’n auto voor minder dan 65 mille voor de deur hebt staan, mag een klein wonder heten. Ondanks de hete ingrediënten is de S60 Polestar Engineered alsnog een vrij ‘milde’ auto qua karakter. Maar qua prestaties, uitstraling en uitrusting is het een zeer puike aanbieding.

Alfa Romeo Giulia Veloce Ti (952)

€ 67.250

Waarschijnlijk dachten ze bij Alfa Romeo: laten we maar alle goede badges erop plakken. De Veloce Ti is relatief duur, maar is ook erg compleet uitgerust. Ten opzichte van de Volvo en al helemaal ten opzichte van de Tesla mis je snelheid in een rechte lijn. Aan de andere kant: met 280 pk kom je zeker niet te kort. Van 0-100 km/u in 5,7 seconden is gewoon rap. Maar daar koop je de Alfa niet voor. Nee, het is het insturen van een bocht dat deze auto zo bijzonder maakt.

De besturing is namelijk zeer precies. De viercilinder is half op/achter de as geplaatst en je hebt vierwielaandrijving. Daarbij weegt de Giulia zo’n 400-500 minder dan de meeste auto’s in dit overzicht. Geen grap, deze Italiaanse Berlina weegt zo’n 1.400 kilogram, terwijl de EV’s en PHEV’s richting de twee ton gaan. Nu ligt dat gewicht erg laag, maar uiteindelijk zal dat gewicht de auto naar buiten duwen in de bocht.

DS9 E-Tense 4×4 360 Performance Line +

€ 69.908

En daar staat de nieuwkomer! Wie had dat gedacht? Een DS die sportieve ambities heeft in het luxere D-segment. De DS is een hele grote sedan naar de maatstaven van dit gebied van de markt. Het nuttige (hybride aandrijving) en het aangename (veel vermogen) worden met elkaar gecombineerd bij deze auto.

Ten opzichte van de S60 komt de DS 9 wel iets vermogen te kort, alhoewel je met 360 pk zeker niet onderbemeten op pad gaat. De uitrusting en uitstraling zijn ook dik voor elkaar. Héél goedkoop is de DS 9 niet, maar als je een BMW 330e van wat opties gaat voorzien, blijkt de prijs best scherp te zijn van deze Franse middenklasse sportsedan.

Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered

€ 70.870

In principe is alles wat we gezegd hebben over de DS 9 E-Tense 4×4 Performance Line ook van toepassing op de Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered. Van de Peugeot weten we echter dat de bemoeienis van Peugeot Sport heel goed heeft uitgepakt. Het is niet zomaar een ‘normale’ sedan met toevallig heel veel vermogen. Het concept is vrij goed toegepast. Ten eerste een dikke pluim voor het design. Zowel in Berline- als SW-vorm is dit een gave en dikke auto.

Het mooie is, is dat alles zo ongeveer standaard is. Je hoeft dus niet eerst door de optielijst je hand te verzwikken omdat je zoveel hokjes moet aankruisen. Om te rijden was @Wouter er erg enthousiast over de 508 PSE. Het enige is dat de prijs niet echt niet mals is en een een premium-merk als DS Automobiles zelfs ietsje goedkoper is. Desalniettemin is het een bijzonder gave auto waarmee je zelfs nog een stukje elektrisch kunt rijden. Ook handig, de fantastische Michelin Pilot Sport 4S-banden zijn standaard!

BMW i4 M50 (G26)

€ 73.495

In principe kunnen we bij BMW een hele hoop kanten op qua middenklasse sportsedan. In dit geval hebben we het even beperkt tot twee stuks. Wel twee exemplaren die niet verder van elkaar hadden kunnen afstaan. Als je een betje vermogen wenst, is de i4 m50 een uitstekende keuze. In vergelijking met Tesla zijn het wel dure pk’s. Want je moet minimaal 75 mille meenemen als je metallic lak neemt.

En zo zijn er nog meer opties mogelijk. We hebben deze specifieke versie nog niet gereden, maar we hopen dat deze de prestaties, range en laadtijden van een Tesla kan combineren met de bouwkwaliteit en rijeigenschappen van een Duitse premium-fabrikant. Mocht dat niet het geval zijn, dan heb je aan de i4 M50 een bizar snelle auto. Eigenlijk is de ’40’ met dik 300 pk ook snel genoeg. Maar ja, als elektrisch rijden zo goedkoop is…

Jaguar XE P300 R-Dynamic S (X760)

€ 76.753

Collega @jaapiyo wist onlangs de matige populairteit van Jaguar en Maserati goed samen te vatten. Het is kwalitatief net wat minder dan de Duitsers, maar vanwege de baaaadge hebben ze de prijzen iets hoger gezet. Daar heeft hij een goed punt. Want waar Volvo juist best scherp zit met de prijs voor de rappe S60’s, kost een XE serieus geld.

Het heeft ook met de modelrange te maken. De ‘P300’ heeft namelijk standaard vierwielaandrijving. Als je kiest voor de P250, dan heb je achterwielaandrijving. Omdat het gewicht aanzienlijk lager is, zijn de prestaties ‘in real life’ niet wezenlijk anders. Dat zou de betere middenklasse sportsedan zijn, wellicht dat je met een chipkuurtje op die 300 pk zit.

BMW M340i xDrive (G20)

€ 79.069

Als je een 330i besteld met enkel en alleen achterwielaandrijving, dan heb je een uitstekende auto aan. Even het M-Sport pakket bestelen met een sper op de achteras en je hebt een sportsedan die zich in dynamisch opzicht kan meten met de Alfa Giulia in dit overzicht. Er zijn ook plug-in hybrides de op papier goed scoren. Maar als je dan toch een iets zwaardere auto kiest, zorg dan dat er tenminste zes cilinders onder de kap liggen. Het is een uitstervende soort.

De motor is zoals vaker vermeld een absolute parel. Ondanks dat het xDrive-systeem veel beter (en lichter) dan voorheen is, is het wel jammer dat je er nu nog verplicht aan vast zit. 374 pk is ook weer niet zó veel vermogen. Daarbij is achterwielaandrijving lichter en heb je minder wrijvingsverliezen. Dus het is ook beter voor de efficiency en het milieu. We zeggen expres ‘nog’, want de 440i kun je krijgen met enkel en alleen premium achterwielaandrijving.

Kia Stinger GT AWD V6 (CK)

€ 89.995

In veel vergelijkingstest kun je zien dat de Kia Stinger GT zich behoorlijk goed kon meten met de concurrentie. Daarbij kan de middenklasse sportsedan terugslaan met de uitrusting in de prijs. In Nederland gaat dat niet op, want de Kia Stinger GT kost 90 mille. 90!!! Dat komt omdat meer dan 43 mille direct naar de staatskas voor de ‘BPM’ en dan nóg eens 15 mille aan BPM. Dat is 58 mille aan belastingen.

Stel je voor dat Kia de auto schoner/zuiniger kon maken zodat er maar 10k aan BPM zat, dan praat je over 57 en dan is zou het een zeer interessante optie zijn. Nu moeten we gewoon eventjes 5-6 jaar wachten en er eentje oppikken uit Duitsland. De Kia Stinger is wel de snelste auto in de lijst, het apparaat loopt maar liefst 90 km/u harder dan Volvo S60 Polestar!!

Audi S4 TDI Quattro (B8)

€ 103.356

Af en toe is het lastig om te bepalen waar Audi mee bezig is. Soms lijkt het alsof ze de versies met verbrandingsmotor laten voor wat het is en alle moeite in de elektrische versies steken. Want de S4 is verreweg de duurste auto in dit rijtje. Natuurlijk, het is een zescilinder diesel dus dat is altijd slecht. Maar wacht even, had Audi niet specifiek gekozen voor een diesel vanwege de lage CO2? Ja, alleen heeft de tijd niet stilgestaan. De BMW M340d (ook een zescilinder diesel met vierwielaandrijving) is dik 20 mille goedkoper.

Een S4 benzine is er niet en ook plug-in A4’s ontbreken gek genoeg. Als je een ton stuk gaat slaan op een Audi sportsedan, laat de S4 voor wat het is en kijk eens naar en e-tron GT. De instapper daarvan heeft 476 pk en kost slechts 2 mille meer. Nu is het dat geen middenklasse sportsedan, maar wel een makkelijke keuze, toch?