Huh, Amerikaanse autobouwer NIET de grootste meer in Amerika?

Bijzonder dat een Amerikaanse autobouwer niet de grootste meer is. Dat was namelijk 90 jaar lang wél het geval.

In Nederland zijn we fan van Verstappen, Spyker, Donkervoort en natuurlijk het onvolprezen Rizovari (dat was de auto van Riny, Zoon Van Rinus, echt waar). In Duitsland rijdt men Duits en Frankrijk rijdt men Frans en dankzij de Italianen bestaat het merk Lancia uberhaupt nog.

Kijk je naar de VS, dan heb je de grote drie: Chrysler (nu onderdeel van Stellantis), Ford Motor Company en General Motors. Die laatste is altijd steevast de grootste geweest. Met merken als Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac wordt de Amerikaanse verkoper verleidt met auto’s die hen erg moeten aanspreken.

Amerikaanse autobouwer NIET de grootste

Maar dat aanspreken lukt de laatste tijd niet heel erg goed. Want voor het eerst in 90 jaar (!) is General Motors NIET de grootste in de VS. Nog opmerkelijker, het is ook niet Ford of Chrysler. Nee, het is Toyota dat The General van de troon heeft gestoten.

Toyota verkocht in 2021 zo’n 2.300.000 auto’s, ongeveer 10% meer dan het jaar ervoor (2020). General Motors kwam niet verder dan 2.200.000 auto’s. Dat is 13% minder dan het jaar ervoor.

Dan komt nu de vraag: waar komt het door? Volgens General Motors is het chiptekort daar debet aan. Dat laten ze weten aan CNN Business. Maar is dat ook echt zo? De populairste auto’s die General Motors verkocht waren grote SUV’s, pick-ups en fullsize crossovers. Als het gaat om compacte crossovers, sedans, hatchbacks en dergelijke doet Toyota het (veel) beter.

In de toekomst is het nog maar de vraag of General Motors kan terugkrabbelen. Toyota heeft een aanzienlijk moderner modelgamma. De auto’s die General Motors nu nog erg goed verkoopt, zullen over 10 jaar niet meer aan de straatstenen te slijten zijn. Ook heeft Toyota een schaalvoordeel. Het Japanse merk verkoopt zijn producten wereldwijd, terwijl General Motors zich telkens meer op de thuismarkt richt.

Via: The Wall Street Journal.

