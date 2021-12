Buitenkansje: koop de Jaguar C-X75 uit Spectre!

Je kunt de coolste Jaguar aller tijden nu gewoon kopen.

Van alle concept cars die ons ieder jaar voorgeschoteld worden gaan er veel niet in productie. Dat is part of the game. Wat niet weg neemt dat het eeuwig zonde kan zijn. Neem bijvoorbeeld de Jaguar C-X75. We zijn er eigenlijk nog steeds niet overheen dat deze auto er niet is gekomen. Terwijl daar eerst wél sprake van was. De C-X75 was niet zomaar een vingeroefening van Ian Callum.

Goed, Jaguar heeft de C-X75 uiteindelijk dus geschrapt. We zullen ermee moeten leven. Toch heb je nu de kans om een exemplaar te bemachtigen. Dat is al bijzonder genoeg, maar deze Jaguar C-X75 is ook nog eens gebruikt voor de James Bond-film Spectre. In die film reed de schurk gewoon in een coolere auto dan James Bond zelf. Dan kan toch niet de bedoeling zijn geweest?

Voor de opnames van Spectre zijn in totaal zeven stuks van de Jaguar C-X75 gebouwd, heel toevallig. Een van deze auto’s wordt nu te koop aangeboden. Het prachtige design van Ian Callum is identiek aan dat van de concept car, die Jaguar 11 jaar geleden toonde. Dat laatste is moeilijk te geloven, want de C-X75 ziet eruit alsof ‘ie gisteren onthuld is. Een absoluut meesterwerk van Callum.

Onderhuids zijn de filmauto’s totaal anders dan de concept car, maar dat is niet per se een slechte zaak. Het concept was namelijk aangedreven door vier elektromotoren, met twee gasturbines als range extender. De C-X75 die je hier ziet, daarentegen, heeft een dry-sump V8 met supercharger onder de kap. Misschien minder geavanceerd, maar niet minder leuk. Qua specificaties tasten we helaas in het duister.

Het is een filmauto, dus de afwerking van het interieur laat nog wat te wensen over. Maar daar gaan we niet moeilijk over doen. Dit is een buitenkansje. Een van de gaafste auto’s die je niet kon kopen, kun je nu gewoon wél kopen.

De auto – met chassisnummer 007 – staat te koop op Pistonheads voor £864.000. Omgerekend is dat €1.016.030. Dat is veel geld, maar er zijn duurdere auto’s die een stuk minder exclusief zijn. En minder mooi. En niet in een James Bond-film hebben gezeten.