DMC maakt het probleem van de Aston Martin DBX alleen maar erger

De tuner zelf beweert dat ze de auto minder polariserend maken. Juist.

Een sportwagenfabrikant die een SUV bouwt, heel schokkend is het niet meer. Zeker niet in het geval van Aston Martin. Ze bouwden ook al een vierdeurscoupé, dus waarom dan geen SUV? En met het uiterlijk is ook weinig mis. Afgezien van de ducktail dan.

Toch noemt tuner DMC de Aston Martin DBX een auto die fans polariseert. Hoe denken ze dat op te lossen? Door de auto meer vermogen en een aero kit te geven. Over het vermogen klaagde überhaupt niemand en wat het uiterlijk betreft… Tja, oordeel zelf maar.

Goed, eerst even de specificaties. Standaard levert de biturbo V8 550 pk en 700 Nm koppel. Daarmee is de zwaarste Aston Martin ooit alsnog aardig rap. Maar er valt meer uit te halen. Dat doet DMC met ECU-tuning, nieuwe turbo’s en een aangepast uitlaatsysteem. Het resultaat: 808 pk en 1.000 Nm koppel. Daarmee sprint de DBX in 3,8 seconden van 0 naar 60 mph (96,6 km/u) en ligt de topsnelheid op 328 km/u.

Dan heeft DMC ook nog wat uiterlijke ‘verbeteringen’ voor de Aston Martin DBX. Bovenop de ducktail is er een extra carbon spoiler geplaatst en als klap op de vuurpijl is er ook nog een extra dakspoiler. Verder is er een eh… prominente diffuser en de neus is voorzien van carbon wangzakken. Tot slot zijn er nog zwarte 24 inch velgen, die op een of ander manier toch klein ogen.

Dit is dus wat DMC verstaat onder ‘een auto minder polariserend maken’. We zijn benieuwd wat hun volgende project wordt. Een BMW M3 met extra groten nieren?