Koop de enige rode Jaguar XE S met 340 pk in Nederland! - Autoblog.nl

Althans, het is de enige Jaguar XE S met 340 pk (of meer) die te koop staat

Gisteren bereikte het trieste nieuws ons dat Jaguar de verbrandingsmotor vaarwel gaat zeggen. Nu zat dat nieuws er op zich wel langer aan te komen. Op veel markten is de ‘ICE’ toch verbannen na 2030 of 2035, dus waarom niet in 2025 al je huiswerk op orde hebben?

Het is ook weer allemaal niet zo erg. Als er gave Jaguar sedans en coupé’s met elektrische motoren, is dat voor goed nieuws voor EV’s. En laten we eerlijk zijn, een E-Pace driecilinder benzine en XF viercilinder diesel is ook niet echt iets waar je hart sneller van gaat kloppen, nietwaar? In de klasse van de Jaguar XE was de leukste motor, een drieliter supercharged zescilinder, al een tijdje niet meer leverbaar.

Jaguar XE S

Het is ook niet zo dat het land volstaat met deze uitvoeringen. Veel mensen die een Jaguar XE gingen rijden, opteerden voor een puike diesel. Tegenwoordig zijn het de Ingenium viercilinders op benzine die het meest populair zijn. Die V6 vind je eigenlijk nauwelijks. Al helemaal als de auto een leuk kleurtje moet hebben.

Firenze Red

Gelukkig hebben wij er wel eentje gevonden. De Jaguar XE S staat zelfs te koop in Nederland. Het is een exemplaar uitgevoerd in de kleur ‘Firenze Red’ met hoogglans zwarte details. De XE S is uiteraard uitgerust met flinke 19 inch lichtmetalen velgen. Het staat de auto fantastisch. Sowieso is de Jaguar XE een occasion die enorm opknapt van een goede kleur en flinke wielen, net als de XE Reims Edition, bijvorbeeld.

Interieur

Dan het interieur van deze rode Jaguar XE S. Het is op zich prima, maar niet bijzonder. In vergelijking met een Audi A4 mis je wel een bepaalde finesse qua afwerking en materiaalgebruik. Daarbij heeft een Mercedes C-Klasse net even iets meer sjeu. Maar hey, op zich zit alles erop wat je nodig kunt hebben. Het interieur is bekleed met leer en alcantara. Goed nieuws voor de audiofielen, er is zelfs een Meridian-stereo aan boord!











Motor van de Jaguar XE S

Maar waar het om gaat in dit geval is de aandrijflijn. De Jaguar XE S is voorzien van een 3.0 V6 met mechanische compressor. Het maximumvermogen van deze rode Jaguar is een groot vraagteken. Volgens de website van de verkoper levert de motor 340 pk. Volgens de advertentie op Marktplaats is de auto goed voor 361 pk. Aangezien het een 2018-model is (volgens de advertentie) is het stiekem 380 pk. Het laatste jaartje kreeg de XE S de iets krachtigere V6 uit de F-Type S mee, namelijk.







Prijs Jaguar XE S occasion

Maar maakt het uit? Je hebt in elk geval die dikke motor. Het is zozeer alleen de extra snelheid in een rechte lijn, maar je kan nu het chassis iets meer op de proef stellen. Daarbij klinkt een zescilinder altijd even wat duurder dan zo’n viercilinder bromtol. Over duur gesproken, de verkopende partij wil er graag 38.950 euro voor hebben. Een stevig bedrag, maar gezien de nieuwprijs en de relatieve zeldzaamheid van de auto zijn er niet veel opties.

