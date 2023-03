Buitenkansje: koop een Enzo die nog in de verpakking zit

Het is dat auto’s niet in een doos geleverd worden, maar anders zat deze Ferrari Enzo nog in de doos.

Je kunt het je haast niet voorstellen als rechtgeaarde petrolhead, maar er zijn gewoon mensen die een vermogen stukslaan op een auto en er vervolgens zo min mogelijk mee rijden. Dat is natuurlijk doodzonde, maar ja, vanuit financieel oogpunt is soms wel de beste keuze. In ieder geval als het om een gelimiteerde Ferrari gaat.

Voor een veilinghuis als RM Sotheby’s zijn dit soort auto’s natuurlijk de krenten in de pap. Ze hebben er weer eentje gevonden: een Ferrari Enzo die na 20 jaar nog spiksplinternieuw is. Het interieur zit zelfs nog deels ‘in de verpakking’, evenals het onderhoudsboekje en de bijbehorende kofferset.

De auto in kwestie werd in 2003 nieuw geleverd aan de Japanse eigenaar, die de auto nooit op kenteken gezet heeft. Deze Ferrari Enzo heeft dus nog maar heel weinig buitenlicht gezien. Op de kilometerteller staat slechts 227 km.

Het betreft ook nog eens een bijzondere uitvoering. Van de 400 Enzo’s zijn er namelijk maar negen uitgevoerd in Argento Nürburgring. Van deze negen schijnt dit de enige te zijn met een fraai Cuoio interieur. Je kunt zeggen wat je wil, maar smaak had de eigenaar wel.

Omdat het een legendarische auto is (en een Ferrari) brengt ook een minder unieke Enzo al meerdere miljoenen op. Vorige maand werd in Parijs nog een zwart exemplaar met 17.454 km geveild voor dik €4 miljoen. Dat belooft dus wat voor dit exemplaar.

Helaas zullen we nooit weten of deze auto een recordbedrag op gaat brengen. Het gaat namelijk om een zogenaamde Sotheby’s Sealed-veiling. Dit betekent dat bieders elkaars biedingen niet kunnen zien én dat het eindresultaat niet bekend wordt gemaakt. De enige manier om erachter te komen is door zelf het hoogste bod uit te brengen…

Foto’s: RM Sotheby’s