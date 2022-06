Veilingparel: de enige echte witte Ferrari Enzo!

Ooit afgevraagd hoe Miami Vice eruit zou zien met een Enzo? Zo dus!

Sinds de T-Ford zijn er weinig auto’s die maar in één kleur worden geleverd. Toch scheelt het bij Ferrari weinig. Zeker bij de topmodellen zijn 9 van de 10 exemplaren uitgevoerd in Rosso Corsa. Dat is ook het geval bij de Ferrari Enzo. Of de Enzo Ferrari, zoals is ‘ie eigenlijk officieel heet. Rare jongens, die Italianen.

Het overgrote deel van de Enzo’s was uitgevoerd in Ferrari-rood. Ergens is dat ook wel te begrijpen, want het is en blijft de meest iconische autokleur aller tijden. Toch is het ook een beetje een afgezaagde kleur. Daarom is het verfrissend om zo nu en dan iets anders te zien.

Naast Rosso Corsa bood Ferrari maar twee andere opties aan qua kleuren, namelijk geel (Giallo Modena) en zwart (Nero). Op speciaal verzoek zijn er nog een aantal exemplaren in een andere kleur geleverd, maar die zijn zeldzaam tot extreem zeldzaam.

Er is nu een exemplaar in een unieke kleur opgedoken, want veilinghuis RM Sotheby’s biedt een maagdelijk witte Ferrari Enzo aan. Dit is het enige exemplaar dat is uitgevoerd in de kleur ‘Bianco Avus’.

Dit is dus een raszuiver collector’s item en dat is ook te zien aan de kilometerstand. Deze Enzo heeft namelijk vooral stil gestaan. Er staat slechts 9.600 km op de teller. De atmosferische 6,0 liter V12 is dus maar weinig aangesproken. Wat natuurlijk best wel zonde is, aangezien het een van de beste motoren ooit is.

RM Sotheby’s presenteert de auto overigens als de enige witte Ferrari Enzo, maar dat is niet helemaal waar. Er is namelijk ook nog minstens één Ferrari Enzo uitgevoerd in Bianco Fuji. Die is alleen niet zo maagdelijk wit als deze, maar parelmoerwit. Er reed er een rond in Tokyo (zie spot), waar ze dol zijn op witte auto’s.

Deze Ferrari Enzo in Bianco Avus wordt ‘no reserve’ geveild, maar met de opbrengst zal het wel goed komen. RM Sotheby’s doet nog geen schatting, maar reken er op dat deze auto ruim boven de €3 miljoen gaat opbrengen.

