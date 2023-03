Volkskrant: Verstappen net zo kwalijk als Mazepin

Landen invallen en geen belasting betalen weegt blijkbaar even zwaar. Volgens de Volkskrant is Verstappen net zo erg als Mazepin.

Soms vraag je weleens af waar het naartoe gaat in deze wereld. Om de zoveel tijd moet de woke cancel cultuur iets keihard cancellen. Omdat het niet een hun straatje past. Zo kwam ons laatst ter ore dat de ongekend hilarische film Tropic Thunder onder vuur ligt.

Deze film, die inderdaad controversieel opgevat kan worden – is volgens IMDB een ‘satarische komedie’. En wegens een gebrek aan gevoel voor humor, moet deze keihard gecanceld worden. We zijn daar nog niet eens klaar mee of de volgende staat op voor het blok. Zijn naam: Max Verstappen.

Volkskrant Verstappen mot belasting betalen

Jazeker, Neerlands trots wordt in de Volkskrant namelijk keihard gecanceld. Toegegeven, het is in een columnn. Deze moeten ten alle tijd opiniërend zijn en dát is de schrijver heel erg goed gelukt! Wat is er nu precies aan de hand?

Nou, het gaat uiteraard om belastingen. Zoals jullie weten is de in België geboren Max Verstappen woonachtig in Monaco. Dat ligt mooi in het midden van Europa, vliegen kan vanaf Nice, het weer is altijd goed en je doet boodschappen met andere welgestelde mensen (“voortreffelijk, de Beluga en champoepel is in de aanbieding!”). Een andere reden is natuurlijk het gunstige belastingklimaat en dat kan natuurlijk helemaal niet.

Volgens Peter de Waard – de columnist in kwestie – mag Max Verstappen Nederland niet meer vertegenwoordigen. Hij betaalt immers geen belasting in Nederland. “Een land vertegenwoordigen waar je geen belasting aan betaalt, is net zo erg als een land vertegenwoordig dat tot pariastaat is uitgeroepen.” Juist, daarmee doelt de columnist op Rusland. Toevallig werd Nikita Mazepin vorig jaar door de F1 verbannen omdat hij van Russische afkomst is. Dat de vader van Nikita – Dmitry Mazepin – dikke vriendjes is met Putin, wordt niet vermeld.

Verstappen kan 1.000 asielzoekers onderhouden

Het gaat in dit geval vooral om geld, geld, geld. Verstappen verdient namelijk erg goed bij Red Bull. Dat niet alleen, hij verdient ook aan merchandising en sponsorcontracten. Volgens een schatting verdiende Verstappen dik 50.000.000 euro. Max had net zo goed in Nederland kunnen leven. Boven de 70 mille betaal je in Nederland 49,5 succesbelasting (ja, de helft van wat je verdient moet je doneren aan de fiscus). Dat zou betekenen dat er een kleine 25.000.000 beschikbaar zou komen, waarmee de staat dan 1.000 asielzoekers onderdak kan bieden.

Oh, en dan hebben we in Nederland OOK nog eens vermogensbelasting. Daarover dient ook geld ingehouden te worden. Verstappen heeft (een door Quote geschat) vermogen van 120.000.000 euro, dus daar gaat Box 3 nog even overheen.

Maar, volgens de opiniemaker, maakt dat allemaal niets uit. “Max kan dan nog in weelde leven.” Ja, in Schin op Geul. Dat laatste is natuurlijk een enorme dooddoener. Tuurlijk, de helft verdienen is ook voldoende. En de helft daarvan ook, natuurlijk. Maar dat is het punt niet.

Heeft de Volkskrant een punt over Verstappen?

Ten eerste: ondanks dat Verstappen veel geld verdient, is hij een behoorlijke uitzondering. Er zijn weinig sporters van zijn statuur die zo veel verdienen. Het is makkelijk schieten, maar het cancellen van die paar sporters gaat uiteindelijk geen zoden aan de dijk zetten. Die paar miljoen euro zijn druppels op een gloeiende plaat.

Ten tweede: Zó vaak is Verstappen niet in Nederland. Wellicht is het jullie opgevallen, maar hij is de driekwart van het jaar alleen maar aan het werk in het buitenland. Het kantoor van de in België geboren Monegask staat in Milton Keynes en nu zijn ze aan het voorbereiden in Bahrein. Ze maken nu geen gebruik van de A51, Nederlandse stagiaires of andere geweldige voorzieningen die door de staat beschikbaar gesteld worden.

Oh, en afsluitend: het is altijd heel erg makkelijk afgeven op een situatie waarin je zelf nooit zult belanden. Ja, we zijn principieel zo arm…. Nee, we zijn geen Gutmenchsen, we zijn simpelweg niet goed genoeg om zoveel te verdienen dat we zelf moeten dealen met dit soort vraagstukken. Kom op, als de mogelijkheid zich voordeed, gingen we allemaal toch naar Monaco verhuizen? Enfin, tijd voor koffie!

En dan is het hoge woord nu aan u, waarde lezer! Wat vind jij? Moet Max Verstappen gecanceld worden? Moet hij meer belasting gaan betalen? Laat het weten in de comments!