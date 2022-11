Koop de enige echte matzwarte Ferrari Enzo

Smaak is niet te koop, maar deze matzwarte Ferrari Enzo wel.

De naam Enzo kun je maar één keer gebruiken als Ferrari, dus dan moet het wel een waardig eerbetoon zijn aan Il Commendatore. We mogen zeggen dat dit wel gelukt is, want de Enzo is inmiddels een van de meest iconische auto’s uit de jaren ’00.

Als je denkt aan een Ferrari Enzo dan zie je uiteraard een exemplaar in Rosso Corsa voor je. Er zijn ook nog zwarte en gele van de band gerold en een enkel exemplaar was blauw of zilver,. Dat is het wel zo’n beetje qua kleuren.

Er blijkt nu echter ook een Ferrari Enzo te zijn geweest die af fabriek is uitgevoerd in matzwart. Daar kijken we anno 2022 niet meer zo van op, maar in 2004 was een auto die in een matte kleur uit de fabriek kwam vrij bijzonder.

Je zou denken dat het een preproductie auto is, maar deze is dus gewoon zo besteld door een klant. Het ging om een lid van de koninklijke familie van Brunei. De auto heeft dus onderdeel uitgemaakt van de meest fameuze autocollectie ter wereld.

Je kon het waarschijnlijk al raden, maar er zijn de afgelopen 18 jaar weinig kilometers gemaakt in deze matzwarte Ferrari Enzo. De teller staat nu op 5.730 km. We gokken dat die kilometerstand onder de nieuwe eigenaar ook niet veel verder zal op lopen.

RM Sotheby’s gaat de auto over twee weken veilen, zonder reserve. Met de opbrengst zal het ongetwijfeld wel goedkomen. Een beetje Enzo doet tegenwoordig €3 miljoen. Dit exemplaar gaat er waarschijnlijk ruim overheen.