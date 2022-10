Buitenkansje: Testarossa Pininfarina Spider gaat onder de hamer

Het is geen officiële creatie van Ferrari, maar dat betekent niet dat deze Testarossa minder waard is. Integendeel.

Vandaag de dag is het voor Ferrari een no-brainer om van een model een cabrioversie te maken. Als een nieuw model onthuld wordt kun je er vergif op innemen dat er een Spider, Aperta of een anders genaamde open versie komt. Als het niet al standaard een cabrio is.

Vroeger was dit minder vanzelfsprekend. De Ferrari Testarossa is bijvoorbeeld nooit als Spider geleverd. Zoals de kenners onder ons weten is er één officiële Testarossa Spider gebouwd. Dit was een cadeautje voor Gianni Agnelli om te vieren dat hij 20 jaar de scepter zwaaide over Ferrari.

Dat is echter niet de auto die je hier op de foto’s ziet. Agnelli’s Spider was namelijk zilver. Dit is dus een onofficiële Testarossa Spider, maar deze auto is niet gebouwd door één of andere willekeurige toko. Dit is een Testarossa Spider gebouwd door Pininfarina.

Omdat Ferrari écht niet meer dan één Testarossa Spider wilde bouwen, heeft Pininfarina in deze behoefte voorzien. Voor diverse klanten hebben ze Spiders gebouwd, waaronder de Sultan van Brunei. Voor de Sultan was één Testarossa Spider natuurlijk niet genoeg, hij bestelde er meteen zeven.

Dit exemplaar komt niet uit Brunei en dat is maar goed ook. Dan zou de auto waarschijnlijk in erbarmelijke staat zijn. Alhoewel deze auto ook niet in topconditie was, want er is vorig jaar voor €177.000 aan gerestaureerd.

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de auto altijd stilgestaan heeft. Er staat maar 413 km op de teller en de auto heeft nooit op kenteken gestaan. De eigenaar wou dus kost wat kost een cabrioversie van de Testarossa, om de auto vervolgens altijd binnen te zetten. Rare jongens, die ruikelui.

Ondanks het feit dat dit geen officiële creatie van Ferrari is, zijn verzamelaars toch bereid flink geld neer te tellen voor zo’n Testarossa Spider van Pininfarina. De veilingmeesters van RM Sotheby’s rekenen op een opbrengst van zo’n €1,6 tot €2 miljoen. Dat is zo ongeveer het tienvoudige van wat een normale Testarossa kost.