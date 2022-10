Zijn autoverhuurders een beetje bijgekomen van corona?

In tegenstelling tot Sywert van L. profiteerden autoverhuurders niet van corona. Maar inmiddels zijn ze weer aardig aan het opkrabbelen.

Waar een enkele stichting steenrijk werd met corona, hebben de meeste bedrijven géén profijt gehad van de pandemie. Ook autoverhuurbedrijven niet. Alle potentiële vakantiegangers bleven thuis of gingen lekker met hun eigen vervoer op vakantie. Hertz ging hierdoor zelfs op de fles in 2020.

Corona is de wereld nog niet uit, maar op veel vlakken zijn we weer terug bij het oude normaal. Afgelopen zomer ging iedereen weer traditioneel op vakantie. Sterker nog: veel mensen hadden wat in te halen, dus het was juist drukker dan ooit.

De autoverhuur bloeit daardoor ook weer op. Dat blijkt wel uit de jaarcijfers van Enterprise, momenteel de grootste speler in deze branche. De omzet lag met 30 miljard dollar maar liefst een kwart hoger dan in het vorige boekjaar, toen de omzet op een bescheiden 23,9 miljard dollar uitkwam.

Het bedrijf spreekt zelfs van een recordomzet. Ook de vloot huurauto’s nam flink toe. Daar zijn sinds vorig jaar een kwart miljoen nieuwe auto’s aan toegevoegd. Enterprise heeft nu in totaal 2,1 miljoen huurauto’s rondrijden. Ook dit zijn er meer dan pre-corona.

Bij andere verhuurders zijn er eveneens rooskleurige cijfers te zien. Zo lag de omzet van Hertz (die weer een doorstart maakte) het afgelopen kwartaal 12% hoger dan in 2021. Avis moet de resultaten van het afgelopen kwartaal nog delen, maar experts verwachten ook bij hen een flinke stijging van de omzet.

Verhuurders doen dus goede zaken, wellicht ook omdat er soms woekerprijzen worden gevraagd. Wat de prijzen van huurauto’s betreft zijn we helaas nog niet terug bij het oude normaal. En dat gaat wellicht ook niet meer gebeuren.

Foto credit: Atomic Taco