Deze Ferrari Testarossa kan een heel leuk trucje

Voor zover bekend is het ook de enige Ferrari Testarossa dit dit trucje kan. En hij is te koop!

De Ferrari Testarossa. Wie had hem vroeger als 80’s kind niet boven zijn bed hangen in posterformaat? Want wat is en blijft het een geniaal ding. Zeker nadat we zaterdagavond op de bank met natte haartjes en een glas Fanta naar de tv mochten kijken en hij kwam daar in het wit voorbij in Miami Vice.

Een machtige machine, tot de dag van vandaag. Een icoon dat je origineel en onverprutst moet laten, zegt de echte purist erover. Normaal gesproken ben ik het met die purist eens, maar deze Ferrari Testarossa is niet meer origineel. En kan zoals gezegd een heel leuk trucje.

Dit is de enige Testarossa Spider-Coupe

Misschien had je het aan de foto bovenaan dit artikel al gezien, er klopt iets niet helemaal aan de Testarossa. Er zit een horizontale lijn over de gehele breedte van de B-stijl en ook boven de voorruit klopt het niet helemaal.

Dat heb je goed opgemerkt! Maar die onvolkomenheden zitten er met een reden. Dit is namelijk een Ferrari Testarossa Spider-Coupe. Het is dus een cabrio, maar met een inklapbare hardtop! En -ik spreek even namens de gehele redactie hier- die conversie is stiekem helemaal niet verkeerd gedaan!

Deze Testarossa komt uit 1986

Deze Ferrari Testarossa is in 1986 nieuw gekocht en vrijwel direct daarna naar hetzelfde Duitse bedrijf gestuurd dat later het klapdak van de Mercedes SLK heeft ontwikkeld. Geen koekenbakkers dus. De auto heeft dus bijna 35 jaar als coupe-cabrio rondgereden en daarbij 24.000 kilometers gemaakt.

De huidige eigenaar heeft hem in 2014 gekocht en is sindsdien bezig geweest met de complete restauratie. Alles werkt dus weer zoals nieuw. En jij kunt hem nu kopen, de beste man heeft hem voor net geen miljoen euro te koop gezet.

Mocht je deze geniale Ferrari Testarossa willen zien, dan moet je naar Italië, daar staat hij te koop. Wil je zien hoe het daksysteem werkt, ga er dan maar even lekker voor zitten. Want dat is een waar spektakelstukje!