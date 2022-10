Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo rijtest en video

Rubystone red, 761 pk in een sexy koets. Doe ons deze Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo maar, het werd helaas alleen voor een rijtest.

Wat maakt een kleurtje zo’n auto leuk hè. Niet dat de Sport Turismo het echt nodig heeft om eruit te springen. Iedereen ziet dat het een Porsche is, en autoliefhebbers weten dat er onderhuids een verdomd goede EV te vinden is.

Géén Cross Turismo, maar Sport Turismo

Toen we de eerste meters door een besneeuwd Nederland maakte met een gecamoufleerde Taycan Cross Turismo, bezwoor Porsche ons één ding. Er komt geen “gewone” station uitvoering van de Taycan. Uiteraard gebruikten ze het woord station niet, maar dat is het natuurlijk wel. Een Taycan met een grote achterklep kan je Sport Turismo noemen, maar ons bedot je niet.

Volgens Porsche combineert Sport Turismo “de praktische voordelen van de Taycan Cross Turismo met de on-road dynamiek van de Taycan Sedan”. Verdwenen zijn de kunststof spatbordverbreders, de off-road bumpers, de speciale gravelstand en de koets zakte wat richting asfalt.

Turbo S is overkill

In tegenstelling tot zijn offroad broer is de Cross Turismo ook als achterwielaandrijver leverbaar. Hoeveel pk die heeft, hangt van de stand van de maan af en of je de optionele Performance Battery Plushebt mee besteld. In de basis heeft de Taycan Sport Turismo 326 pk, met extra konijnen in de batterij wordt dat 380 pk. Staat de maan goed en activeer je de overboost, dan stijgt het vermogen naar 408 pk of 476 pk. Jullie zijn nu vast het spoor bijster, maar hou nog even vol: bij de Turbo (S) wordt het nog verwarrender.

De Taycan Turbo S Sport Turismo heeft vierwielaandrijving en twee elektromotoren die 625 pk leveren (761 pk in overboost). Mocht je een Taycan Turbo (zonder S) tegenkomen: die heeft 625 pk (he dat getal komt bekend voor!) en 680 pk tijdens overboost. Inderdaad: het vermogensverschil bij de Turbo en de Turbo S is er alleen tijdens de overboost fase.

En nu komt de kicker: overboost heb je alleen als je in Sport+ launch control activeert. Voor 10 hele secondes levert de Turbo S dan 81 hele pk’s extra.

Het prijskaartje: 418,51 euro. Per pk wel te verstaan, want de Turbo S vraagt een heftige extra investering van 39.900 euro. Daarvoor krijg je dan wel een betere standaarduitrusting met: keramische remmen (duur!), uitgebreider verstelbare stoelen, een extra letter op de kofferklep en een sterkere voormotor.

Net op tijd naar de 200

Met 761 pk en 1.050 Nm aan koppel en vierwielaandrijving is de Taycan Turbo S aardverschroeiend snel. De opgegeven sprinttijd naar de 100 is 2,8s en binnen 9,6s kan 200 km/u op de klok staan. Dat is net voordat de overboost weer uitgaat, hoewel de Taycan Turbo S met 625pk dan nog steeds geen stakker is.

Interessant genoeg is op de tussensprints de Taycan Turbo net zo snel als de Turbo S. Beiden gebruiken dan de overboost functie niet en beiden leveren dan 625 pk.

De topsnelheid is begrensd op 260 km/u, laat dat nou ook exact de topsnelheid van de goedkopere Taycan Turbo te zijn.

Sprintkoning én laadkoning

We hebben de Rubystone Red Taycan Turbo S tijdens ons test van snellaad aanbieders. Dat was niet geheel toevallig, want de Taycan is de snellaadkoning van dit moment. De 93.4 kWh grote accu werkt met een 800 volts architectuur, waardoor de stroom er sneller in en uit kan. Bij een geschikte laadpaal (IONITY bijvoorbeeld) kan de Taycan een laadsnelheid van maximaal 270 kW halen. Dit betekent dat er al na vijf minuten laden genoeg stroom is om 100 kilometer te rijden.

Met een volledig volle accu haalt de Taycan Turbo S een WLTP-range van 458km. De versie met de grootste actieradius is de Taycan 4S Sport Turismo met een bereik van maximaal 498 kilometer volgens WLTP.

Rubystone Red

Het is de kleur waarbij de meeste Porsche liefhebbers aan de 964 RS denken. Inderdaad smoelt Rubystone Red bijzonder lekker op die generatie 911, het was in de jaren 1991 en 1992. Ietsje langer werd de kleur gevoerd op de Porsche 928 (1991-1995) en in 1992 ook op de nog altijd bijzonder fraaie Porsche 968 is geleverd. Overigens is er ook een Porsche Carrera GT in Rubystone Red te vinden.

Koosnaampje is Ruby Star en de Duitse naam is sternrubin. Mocht je je muur ermee willen verven: het is RAL 4010.

Voor de volledigheid de kleurcode van Ruby Red bij Porsche is 82N. Op de Taycan is het geen standaardkleur, maar kan worden gekozen via Paint to Sample (PTS). In de Nederlandse prijslijst staat er dan het wat saaie “kleur naar keuze” en het vraagt een extra investering van 9.299 euro. Dat valt in de Porsche wereld wel mee, maar de fabriek moet ook nog plek hebben om een PTS auto te bouwen.

Prijzen en conclusie

De Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo van deze rijtest had een prijskaartje van liefst 229.389 euro, maar een Turbo S is er “al” vanaf 192.700 euro. Dat is een dikke ton meer dan de instapper: de 408 pk Taycan Sport Turismo kost namelijk 90.800 euro.

Enorme prijzen allemaal, hoewel de Taycan ergens een ontzettende goede deal is. Voor meer dan 700pk moest je voorheen uitwijken naar de GT2 RS of 918 Spyder. Die zijn een stuk duurder, als je ze überhaupt al mag aanschaffen.

De meerprijs van de Sport Turismo ten opzichte van de sedan is met 1600 euro een enorme meevaller. Dat is tenslotte ook wel eens anders bij Porsche. Hoewel we Taycan Turbo S enorm indrukwekkend is, is de sweetspot van de range de Taycan GTS Sport Turismo met 380 kW/517 pk (440 kW/598 pk in overboost) en vierwielaandrijving. Snel genoeg, gaaf genoeg, maar wel een leuk kleurtje bestellen. De wereld kan wel wat vrolijkheid gebruiken.