AB-lezer bestolen van carbon shields op Ferrari 488 Spider

De auto was er nog wel, maar onder andere de carbon shields werden schaamteloos van de Ferrari 488 Spider gestolen.

Pure boosheid komt er in je naar boven als je naar de auto loopt en merkt dat er mee geklooid is. Of dieven nu airbags, je stuur of wat dan ook hebben gejat. Schade aan je auto doordat er een dief mee bezig is geweest heeft altijd een impact. Zo ook voor Autoblog-lezer Ed en zijn fraaie supercar.

De lente is aangebroken en het was gister prima weer om een stukje te toeren. Dat is ook precies wat deze lezer heeft gedaan met zijn Ferrari 488 Spider. De auto werd recent gekocht via Louwman Exclusive en is dus nog maar kort in het bezit van Ed. Beschrijf het als de wittebroodsweken, maar dan met een auto. Des te zuurder is het als er anderen mee gaan klooien.

Ed was gisteren een hapje eten in Hargen aan Zee. Dit is een badplaats in de gemeente Bergen in de provincie Noord-Holland. Op de parkeerplaats moeten de dieven toegeslagen hebben. Terwijl Ed en zijn vrouw in het restaurant zaten hebben dieven de carbon shields van de Ferrari 488 Spider gestolen. Ook zijn de vier velgdoppen meegenomen. De schade ligt volgens de Autoblog-lezer naar verwachting op 7.000 euro.

Optioneel is het mogelijk om Scuderia shields op de zijkanten van een Ferrari te bestellen. Deze zijn, net als het logo, in het geel. De Ferrari 488 Spider van Ed is echter uitgevoerd met een carbon pakket en heeft de exclusievere shields gemaakt van koolstofvezel.

Er is aangifte gedaan bij de politie. Vanzelfsprekend is men op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. De diefstal moet ongeveer tussen 19:00 en 20:40 hebben plaatsgevonden op de parkeerplaats van Hargen aan Zee. Iets gezien of gehoord? Laat het weten in de comments!