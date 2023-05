Buitenlanders in Nederland vaker op de bon

Buitenlanders rijden niet ongestraft door Nederland, steeds vaker worden er boetes uitgedeeld.

Het regent boetes en echt niet alleen onder de Nederlandse automobilisten. Ook bezoekers van ons land hebben niet altijd de strenge regels in de gaten. Een maximumsnelheid van 100 km/u op de snelweg, tja dat is even wennen voor de buitenlanders. In veel Europese landen om ons heen mag je overdag wel wat harder dan dat.

Een verrassing is het dan ook niet dat buitenlanders het vaakst betrapt worden op te hard rijden. In 2022 werden 815.000 boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. 18.091 boetes waren goed voor foutparkeren en in 12.049 gevallen ging het om een boete voor het negeren van een rood verkeerslicht. Al deze boetes zijn uitgeschreven voor een auto met een niet Nederlands kenteken. Dat blijkt uit cijfers Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Tegenover de Telegraaf zegt een woordvoerster van het CJIB dat er meer mensen Nederland bezoeken na de coronacrisis, wat een verklaring is voor het gestegen aantal boetes. Het zal je niet verrassen onze buren de meeste keren de pineut zijn.

Van de boetes waren er 312.848 voor Duitsers en 234.000 voor Belgen. Ook Polen zijn goed vertegenwoordigd met 93.000 boetes, maar dat zijn vooral arbeidsmigranten en geen toeristen.

Speciale positie voor Oekraïne

Sinds 2022 rijden er ook meer Oekraïners in Nederland. Deze groep hebben de oorlog ontvlucht en zoeken hun heil tijdelijk in Nederland. Voor deze mensen is er een uitzondering gemaakt die van kracht is tot en met tenminste 1 juni 2023. In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht worden geen boetes uitgeschreven voor Oekraïners die fout parkeren. Voor alle overige overtredingen met betrekking tot het verkeer trekt oom agent wel het bonnenboekje. Den Haag is op 1 januari 2023 al gestopt met de regel.

Wanbetalers

In het rijtje wanbetalers staan de Roemenen het hoogste. Uit cijfers over 2021 blijkt dat slechts 42,2% van de Roemenen de Nederlandse boete daadwerkelijk betaald. De top 10 bestaat verder uit Frankrijk (50,6%), Ierland (50,6%), Griekenland (54,8%), Spanje (57,3%), Letland (64,5%), Portugal (69,3%), Estland (72,3%), Litouwen (72,5%) en Cyprus (74,3%).

