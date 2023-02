Foutparkeerders en bellende fietsers vaker op de bon

Foutparkeerders en bellende fietsers zijn een goudmijn voor de Nederlandse overheid.

Het nieuwe jaar is weer een poosje bezig en dus is het tijd om de balans op te maken als het op de verkeersboetes van vorig jaar aankomt. En we kunnen melden, er werden weer flink wat overtredingen gemaakt. Kassa dus voor Tante Sieg!!

In totaal werden er 8,1 miljoen verkeersboetes uitgedeeld, een stijging van ruim anderhalf procent ten opzichte van het jaar ervoor. En al waren het niet de grootste boosdoeners; foutparkeerders en bellende fietsers vielen wel op qua gedrag.

Foutparkeerders en bellende fietsers zijn stout

In totaal kregen zo’n 53.000 bellende fietsers een mooie envelop uit Leeuwarden thuisgestuurd. Of eigenlijk, fietsers die hun telefoon bedienden is denk ik een betere omschrijving. Niemand belt meer toch? Ja, je ouwe moeder, maar verder niemand. 1 zo’n boete kost trouwens 140 piek. Katsjing!

Ook de foutparkeerders zaten in de lift. Er werden 60.000 mensen MEER gesnapt terwijl zij hun auto ergens hadden neergezet waar dat niet mocht dan in 2021. Een stijging die mogelijk komt door het einde van corona. Meer mensen gingen er weer op uit en deden dat vaker met de auto blijkbaar.

Snelheidsovertreders zijn de grootste melkkoe

Maar al deze cijfers zijn klein bier vergeleken met de hardrijder. Daar kunnen die foutparkeerders en bellende fietsers nog een puntje aan zuigen. In totaal waren er vorig jaar 6,5 miljoen mensen die geflitst werden. Al is dat minder dan in 2021.

Vooral bij de trajectcontroles was het minder vaak kassa. Misschien omdat de meeste mensen nu wel weten waar ze staan, maar misschien ook omdat sommigen uitgeschakeld waren vanwege werkzaamheden.

Het gemiddelde boetebedrag voor een verkeersovertreding steeg wel weer, dat ging van 81,15 euro naar 84,16 euro. En een snelle rekensom leert dan dat wij met z’n allen voor 681.696.000 euro aan de staatkas hebben bijgedragen.

En voor dat bedrag kunnen we de uitkering voor de Koninklijke Familie dus makkelijk nog een keer verhogen.

Geen probleem…

Foto: Foutgeparkeerde Porsche 991 Carrera 4S, gespot door @toyotafortuner