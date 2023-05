Poppenkast in Miami had niet gehoeven van Verstappen

Lewis Hamilton daarentegen vond het helemaal mooi.

Bij iedere race op de Formule 1-kalender krijg je wat mee van de lokale cultuur. Zo ook bij de GP van Miami. Mocht je dat deel gemist hebben: alle coureurs maakten één voor één een spectaculaire entree, met cheerleaders, LL Cool J en een orkest gedirigeerd door Will.i.am. Zoiets kunnen alleen Amerikanen verzinnen.

De organisatie dacht ongetwijfeld dat ze iets heel tofs hadden neergezet, maar daar was niet iedereen het mee eens. De hele show kon rekenen op gemengde reacties op het internet. En ook de coureurs waren niet allemaal vereerd door de introductie.

Zoals te verwachten is dit soort poespas aan Max Verstappen absoluut niet besteed. “Sommige mensen houden ervan om in de schijnwerpers te staan. Andere mensen niet. Ik persoonlijk niet, dus het spreekt voor zich dat het voor mij niet nodig was wat ze vandaag hebben gedaan.”

Max was niet de enige voor wie het niet had gehoeven. Ook andere coureurs lieten zich sceptisch uit over de hele poppenkast. Alonso gaf bijvoorbeeld aan geen fan te zijn van dit soort festiviteiten vlak voor de race. Russell vind het ook maar niks, omdat hij nu een half uur in de zon moest staan in zijn racepak.

Lando Norris sprak zelfs voor iedereen door te zeggen dat “geen een van de coureurs het leuk vindt.” Daarmee sloeg hij de plank echter mis, want er was iemand die wel degelijk genoot van de show-introductie. Je raadt het al, dat was natuurlijk Lewis Hamilton.

“Ze proberen nieuwe dingen uit, ze proberen de show te verbeteren en daar sta ik volledig achter,” aldus Hamilton. Hij vond het bovendien heel gaaf dat LL Cool J en Will.i.am er waren omdat hij groot fan is van beide rappers.

Los van fanboy Hamilton waren er dus niet zoveel liefhebbers van de Amerikaanse showparktijken. Maar daar heeft de organisatie van de GP van Miami waarschijnlijk geen boodschap aan. We zijn dus benieuwd wat ze volgend jaar allemaal uit de kast trekken. Wie weet komen de coureurs dan één voor één op een olifant binnengereden, met een fanfare onder leiding van Mr. T en commentaar van MC Hammer.

Via: Sky Sports en ESPN