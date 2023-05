Ford dumpt Apple CarPlay en Android Auto NIET

Je hoeft niet bang te zijn dat Ford straks stopt met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Bijna tien jaar geleden geïntroduceerd op de Ferrari FF, inmiddels geïntegreerd in de meeste moderne auto’s. Ik heb het over Apple CarPlay en/of Android Auto. Werkt briljant en sommige automobilisten willen geen auto meer zonder deze luxe. In Amerika was de vrees dat Ford zou stoppen met de ondersteuning, in navolging van General Motors.

GM stopt namelijk wel met de ondersteuning voor Apple CarPlay. Het Amerikaanse autoconcern ontwikkelt zelf een systeem in samenwerking met Google. Dat moet beter zijn dan CarPlay of Android Auto zoals je dat nu kent. Succes GM, want het is jullie tegen de rest. De verwachting is dat weinig concerns hetzelfde gaan doen als GM. Ford, als de belangrijkste concurrent van GM in Amerika, gooit er in elk geval een statement uit. Topman Jim Farley zegt tegenover The Wall Street Journal dat de ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto blijft.

Tweede generatie CarPlay

Door de jaren heen hebben de systemen diverse updates gekregen. In de nabije toekomst volgt een grote make-over voor Apple CarPlay. Het Amerikaanse techbedrijf werkt samen met diverse autofabrikanten om dit mogelijk te maken. CarPlay zal dan niet alleen een verlengstuk zijn van je infotainment, maar echt onderdeel worden van de auto.

Android

In het andere kamp hebben we Android Auto. En ook Google doet goede zaken. Onder meer Renault, Volvo, Polestar en Lynk & Co hebben Android geïntegreerd in het infotainmentsysteem. GM heeft dus ook het kamp van Google gekozen in deze strijd, maar wel met het rigoureuze gevolg dat iPhone-gebruikers het maar moeten uitzoeken. Dat laatste kan nog wel eens vies gaan tegenvallen.