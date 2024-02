Buitenlanders negeren rode kruizen

Rode kruizen worden massaal genegeerd bij een ongeluk op de A2 vanmorgen. Vooral buitenlanders rijden vrolijk door.

Vanochtend was het weer raak op de A2 bij Eindhoven. Twee auto’s knalden ter hoogte van de High Tech Campus op elkaar, tolden over de snelweg en kwamen met de neus tegen de rijrichting in tot stilstand.

Rijkswaterstaat moest een rijstrook en een deel van de afrit afzetten. Dit gebeurt doorgaans efficiënt met het plaatsen van rode kruizen boven de rijstroken en in dit geval tevens het plaatsen van een pijlwagen.

Negeren rode kruizen

Ondanks deze toch wel duidelijke aanwijzingen, wisten veel automobilisten het beter. Rood kruis of niet, vrij asfalt, dus lekker doorrijden. Tot ergernis en gevaar van de weginspecteur en de hulpverleners.

De rode kruizen moeten namelijk ook voor de veiligheid van de mensen ter plaatse zorgen. Dat automobilisten massaal de kruizen negeren en denken gewoon onder een rood kruis door te mogen rijden is hoogst merkwaardig, aldus Rijkswaterstaat tegenover Omroep Brabant.

Buitenlanders

Wat ook opvalt is dat er heel veel voertuigen met een buitenlands kenteken betrokken zijn bij het negeren van de kruizen en de pijlwagen. Het zijn altijd weer die buitenlanders natuurlijk, we leven in gure tijden.

Na de afzetting

Overigens worden de rode kruizen ook na de afzetting en masse genegeerd. Kennelijk denken bestuurders het hier ook beter te weten en denken zelf wel te kunnen bepalen dat het gevaar geweken is. Zij schatten op eigen houtje in dat ze direct na het ongeluk wel weer op de afgekruiste banen mogen rijden.

Toch is dit ook niet de bedoeling. Rijkswaterstaat legt nog maar eens uit dat ook na de plaats van het ongeluk de rijbanen afgesloten kunnen zijn voor bijvoorbeeld de ambulance ter plaatse die vrij baan nodig heeft.

Wij leggen het graag nog eens uit. Rood kruis = afgesloten. Gewoon niet rijden. Gelukkig kunnen auto’s binnenkort zelf ingrijpen en je van die afgesloten banen afhouden.