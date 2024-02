Welk model heeft grootste actieradius onder de 45.000 euro?

De één na de ander komt met een uitvoering die voor de EV subsidie in aanmerking komt, maar waar krijg je de meeste actieradius voor je subsidie?

Allereerst even het nieuws. Ook de Ford Mustang Mach-E is er nu tijdelijk vanaf 46.300 inclusief kosten rijklaarmaken. Haal je die er af dan blijft er een fiscale waarde van 44.800 euro over en komt de auto dus voor particulieren in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren oftewel SEPP-subsidie.

Ben je een particulier en in de markt voor een Ford Mustang Mach-E dan kom je nu dus in aanmerking voor een subsidie van 2.950 euro. Dan betaal je voor deze auto nog 41.350 euro. Inclusief rijklaar maken kom je dan op 43.350 euro.

Daarvoor krijg je dan een Mustang Mach-E die riant in de spullen zit, met de 72,6 kWh grote accu en een actieradius van 470 kilometer. Neem je genoegen met een actieradius van 440 kilometer WLTP dan kun je een model van vorig jaar aanschaffen voor nog eens 2.000 euro minder. Zolang de voorraad strekt.

De meeste actieradius voor je subsidie

Nou krijgen we vaker dit soort persberichten in de mail en we vroegen ons dan ook af, waar krijg je eigenlijk de meeste actieradius voor je subsidie? Dus we zijn er even in gedoken. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de actieradius in ieder geval minimaal 120 kilometer volgens de WLTP zijn. En dus een fiscale waarde onder de 45.000 euro.

Lijst met mogelijkheden

We houden voor het gemak even de lijst aan die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hanteert met auto’s die in aanmerking komen voor subsidie. Deze lijst is een hulpmiddel en is wellicht niet compleet, maar we moeten ergens beginnen.

Let op, het model wordt genoemd, maar niet alle uitvoeringen hoeven binnen de eisen te vallen, we noteren de maximale actieradius van de uitvoering die binnen de SEPP subsidie valt.

Merk Handelsbenaming Nieuw Gebruikt Actieradius (WLTP) Abarth 500e Scorpionissima ✔ ✔ 250 km AIWAYS U5 ✔ ✔ 410 km BMW i3 ✔ 345 km BYD Atto 3 ✔ ✔ 420 km BYD Dolphin ✔ ✔ 427 km BYD Seal ✔ ✔ 570 km (RWD) Citroën e-C3 ✔ ✔ 320 km Citroën e-C4 ✔ ✔ 420 km Citroën e-C4 X ✔ ✔ 420 km Citroën E-Berlingo ✔ ✔ 280 km Citroën C-Zero ✔ 150 km (NEDC) CUPRA Born ✔ ✔ 420 km Dacia Spring ✔ ✔ 230 km DS DS3 E-Tense ✔ ✔ 396 km Fiat 500e ✔ ✔ 321 km Fiat 600e ✔ ✔ 406 km Fisker Ocean ✔ ✔ 464 km Honda Honda-e ✔ 220 km Honda e: Ny1 ✔ ✔ 412 km (Limited Ed) Hyundai Ioniq ✔ 311 km Hyundai Ioniq 5 ✔ 384 km Hyundai Ioniq 6 ✔ ✔ 429 km Hyundai Kona electric ✔ ✔ 514 km Jeep Avenger ✔ ✔ 395 km Kia Niro EV ✔ ✔ 460 km Kia e-Soul ✔ 452 km Kia EV6 ✔ ✔ 394 km Lexus UX 300e ✔ 300 km Mazda MX-30 ✔ ✔ 200 km MG MG4 Electric ✔ ✔ 520 km MG MG5 Electric ✔ ✔ 400 km MG Marvel R ✔ ✔ 402 km MG ZS EV ✔ ✔ 420 km Mini Mini Electric ✔ ✔ 234 km Mitsubishi i-MiEV ✔ 150 km (NEDC) Nissan e-NV200 Evalia ✔ 200 km Nissan Nissan Leaf ✔ ✔ 385 km Nissan Ariya ✔ ✔ 403 km Opel Astra Electric ✔ ✔ 418 km Opel Ampera-e ✔ 380 km Opel Combo-e Life ✔ ✔ 280 km Opel Corsa-e ✔ ✔ 406 km Opel Mokka-e ✔ ✔ 405 km Peugeot e-208 ✔ ✔ 360 km Peugeot e-2008 ✔ ✔ 406 km Peugeot e-308 ✔ ✔ 410 km Peugeot e-Rifter ✔ ✔ 269 km Peugeot iOn ✔ 100 km (NEDC) Polestar Polestar 2 ✔ ✔ 518 km Renault Fluence Z.E. ✔ 185 km (NEDC) Renault Megane E-Tech ✔ ✔ 470 km Renault Scenic E-Tech ✔ ✔ 420 km Renault TWINGO E-Tech ✔ ✔ 190 km Renault Zoe E-Tech ✔ ✔ 390 km SERES SERES 3 ✔ ✔ 329 km Skoda ENYAQ iV ✔ ✔ 403 km Smart EQ ForTwo ✔ ✔ 135 km Smart #1 ✔ ✔ 440 km Smart #3 ✔ ✔ 455 km Ssangyong Korando e-motion ✔ ✔ 339 km Tesla Model 3 ✔ ✔ 554 km Tesla Model Y ✔ ✔ 455 km Toyota bZ4x ✔ ✔ 516 km Toyota Proace City Verso Electric ✔ ✔ 275 km Volkswagen e-Golf ✔ 230 km Volkswagen ID.3 ✔ ✔ 557 km Volkswagen ID.4 ✔ ✔ 528 km Volkswagen ID.5 ✔ ✔ 534 km Volvo EX30 ✔ ✔ 480 km Volvo XC40 ✔ ✔ 467 km Zeekr X ✔ ✔ 440 km (RWD)

Conclusie

Wat kunnen we dan concluderen? Van alle auto’s die in aanmerking komen voor de EV subsidie heeft de BYD Seal met achterwielaandrijving de grootste actieradius.