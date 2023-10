Auto’s grijpen in bij rood kruis: jij bent overbodig

In de categorie: een extreem ingrijpende maatregel om een klein probleem aan te pakken.

Auto’s worden telkens geavanceerder. Ze kunnen dus ook aanzienlijk veiliger worden daardoor. Kunnen wij daar tegen zijn? Bwoah, in sommige gevallen is het wel eng. Natuurlijk zijn we een stel conservatieve dinosauriërs, maar we zullen de zaak aan je voorleggen.

Het gaat om de rode kruizen boven de snelweg. Je weet wel, de matrixborden waarop dan een rode X staat om aan te geven dat je niet van die rijbaan gebruik mag maken. Het is vrij duidelijk, maar schijnbaar is niet iedereen op de juiste wijze geïnformeerd. De kruizen worden nog weleens genegeerd en dat levert de nodige penibele situaties op, zoals ongelukken. Dat is levensgevaarlijker voor de wegwerkers en hulpverleners.

Toenemende onveiligheid

Dat zegt Bart Smolders. Hij is de directievoorzitter van Heijmans Infra. Volgens hem ervaren zijn medewerkers een ‘een toenoemende onveligheid op de weg. Dat laat hij optekenen aan De Telegraaf, toch de krant van wakker Nederland.

Om even een beeld te krijgen van de situatie: gemiddeld worden er elke week 1 á 2 auto’s aangereden die op de vluchtstrook staan geparkeerd, terwijl het is aangegeven met een rood kruis dat er geen gebruik gemaakt van mag worden. Smolders wil niet meer dat mensen werken aan de weg zonder nieuwe veiligheidsmaatregelen.

Auto’s grijpen in bij rood kruis

Er is een oplossing voor om het aan te pakken, maar dat is meteen een heel erg heftige: de auto grijpt zelf in. De techniek is bij veel auto’s al aan boord. De pijlwagen of botsabsorber (ja, zoiets bestaat gewoon) kan namelijk een signaal naar de auto’s sturen die eraan komen. Rijdt de auto dan toch op de rijbaan met het rode kruis, kan het systeem de auto en de bestuurder dwingen de auto tot stilstand te brengen. Ergo: geen ongeluk!

En geen ongeluk is veilig dus hoe kun je daar in hemelsnaam tegen zijn? Het klinkt als een heel erg omslachtige manier om een procentueel klein probleem aan te pakken. Want ondanks dat er één á twee auto’s van wegmedewerkers per week worden aangereden, gaat het om 40 auto’s in 2021. Minder dan één per week. Aan de andere kant, nog nooit werden er zoveel boetes uitgedeeld voor het rijden onder rode kruizen, met een woedende politie tot gevolg.

Check hier het interview op BNR!