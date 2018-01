Bulgarije verklaart oorlog aan mensen met dikbolides

Hoe kom je daaraan?

Een Ferrari, Lambo, Porsche of Bentley rijden doe je niet zomaar. Daar moet iets achter zitten. Je bedrijf is succesvol en je hebt jaren gespaard, of je krijgt bijvoorbeeld een erfenis. Of heb je het geld via een minder legale manier verkregen?

In Bulgarije gaan ze het digitale bed lichten van eigenaren van supercars en andere dure auto’s. Het Openbaar Ministerie van het Zuidoost-Europese land is van plan om te gaan achterhalen hoe logisch het is dat sommige inwoners in een flinke villa wonen of een dure auto rijden. Het land heeft een reputatie van corruptie en wil zo aan de Europese Unie laten zien dat criminelen geen vrij spel in Bulgarije hebben.

De autoriteiten onderzoeken inwoners die in 2015 en 2016 meer dan een miljoen lev hebben uitgegeven aan onroerend goed. Dat komt neer op meer dan 500.000 euro. Daarnaast gaat de politie in samenwerking met de belastingdienst kijken of eigenaren van dure auto’s de voertuigen op een eerlijke manier hebben betaald.

In Bulgarije wonen meer dan zeven miljoen inwoners. Het is een relatief arm land. Het gemiddelde maandinkomen ligt op 1.000 lev, omgerekend zo’n 500 euro. Het land is sinds 2007 lid van de Europese Unie. (via Reuters)

Foto: dikke combo in Sunny Beach, Bulgarije via @reinier73 op Autojunk