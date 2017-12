Politie doet inval bij Hoogeveense witwasbende

Die Audi R8 is er slechts een in een gigantische reeks van in beslag genomen wagens.

Na een lopend witwasonderzoek van de politie zijn er deze week 6 figuren aangehouden in de buurt van Hoogeveen. Het groepje wordt ervan verdacht in enkele jaren tijd voor ongeveer € 40 miljoen aan auto’s te hebben verkocht. Volgens het OM zouden de wagens vooral aan Libanezen in Berlijn zijn doorverkocht. Het autobedrijf in kwestie kocht tweedehands leaseauto’s op en deed ze voor cash weer van de hand.

Bij een doorzoeking van het autoverkoopbedrijf door de Landelijke Recherche stuitte het onderzoeksteam op ware maffiapraktijken. In de periode dat de politie bezig was met het doorspitten van het bedrijf, legden ze o.a. beslag op 22 panden, 161 voertuigen, 6 motoren en een boot. Naast het grote aantal voertuigen, kwamen er ook nog eens 3 vuurwapens, verschillende doosjes met patronen, 1 stroomstootwapen, een gaspistool, een boksbeugel en 2 bussen pepperspray tevoorschijn. Overigens werd er nog een ton aan cash gevonden en legden ze beslag op niet minder dan 15 bankrekeningen.

Terwijl de politie hard aan het werk was, kwam er rond het middaguur een Audi R8 het terrein op gereden, die per direct in beslag werd genomen. De man behoorde tot een van de verdachten van de malafide praktijken. Bij het doorzoeken van zijn auto vond de politie zijn sporttas, waarin zo’n € 25.000 zat verstopt. Nadat er nog een aantal kentekenbewijzen werden gevonden die de man op zak had, werden er 8 extra auto’s in beslag genomen.

Al met al worden de 6 figuren, waaronder 3 Libanezen en een vrouw, verdacht van witwassen in de autohandel, valsheid in geschrift, identiteitsfraude en belastingontduiking.

Het zou overigens zo maar kunnen dat je de R8 (met BBS velgen) van de foto herkent. De wagen op dit plaatje, geschoten door het OM, lijkt al een aantal keer voorbij te zijn gekomen op Autojunk (kenteken GN-790-L). Naast een zwaar verlaagde R8, heeft (of had) hij ook nog een Audi A5 met Bentley velgen.

Met dank aan allen voor de tips!