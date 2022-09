Een restomod Porsche 959, geniaal of heiligschennis?

Dat blijft altijd de vraag als je een icoon als de Porsche 959 aanpakt. Is het geniaal, of is het heiligschennis?

De Porsche 959 mag met recht een icoon genoemd worden. De auto tikt namelijk alle boxjes aan die bepalen of hij de iconische status bereikt heeft of niet. Het begint al met het aantal geproduceerde exemplaren, 292 stuks zijn het er maar.

Daar bovenop was de 959 in de jaren ’80 dé te kloppen auto als het aankwam op vermogen, techniek en pure snelheid. 450 pk had hij en daarmee is de auto ook volgens hedendaagse maatstaven nog bloed- en bloedsnel. 0-100 kost 3,7 seconden en de top ligt op 319. Ik bedoel maar.

Als laatste zijn de verhalen over de Porsche 959 ook legendarisch. Tennisser Boris Becker had er bijvoorbeeld eentje, gekocht als eerste auto op 19-jarige leeftijd. En hij reed de auto ook zoals een 19-jarige zou doen; hard. Dus kon het gebeuren dat hij met bijna 320 op de teller werd gepakt door de politie. Op een plek waar dat dus niet mocht, voor de duidelijkheid.

Die auto dus, de Porsche 959, is nu beschikbaar als restomod. Geniaal of heiligschennis?

Porsche 959 by Canepa Motors

Het Amerikaanse bedrijf Canepa Motors heeft het namelijk aangedurfd om er een restomod van te maken. En nou is dit niet zomaar een tjoener die even wat aanklooit met een chipje, maar iemand met verstand van zaken. De baas en tevens naamgever van het bedrijf heeft zélf een 959 en transformeerde hem zelf tot de 959 die Porsche anno 2022 zou maken.

En deze groene 959 heeft dezelfde behandeling gehad. De auto is nu voorzien van een parallel twin-turbo systeem, de standaard turbo’s werden vervangen door exemplaren van Borg Warner. Resultaat? 800 pk en 600 Nm koppel.

Verder werd praktisch alles herzien wat je kan herzien aan een auto: wastegates, titanium hitteschilden, inlaat, uitlaat, krukassen, ontsteking, brandstoftoevoer, luchtfilters, software, de kabelboom en nog véél meer zaken werden onder handen genomen.

Bovendien kreeg deze auto een speciale Porsche Individualkleur mee, Emerald Green genaamd en groeiden de velgen 1 maatje, van 17 naar 18 inch. Zo kon de betere remmelarij ook worden geplaatst.

Geniaal of heiligschennis?

De auto is nu op alle fronten beter dan het origineel, maar kán dat eigenlijk wel? Moet een tuner, hoe goed ook, zich wel aan zulke iconen vergrijpen? Of moet hij er met zijn handjes vanaf blijven en de legende in ere laten?

Mocht jij kiezen voor de optie ‘geniaal’, én je hebt heel diepe zakken, dan hebben we goed nieuws voor je. Dit exemplaar is te koop, in Amerika staat hij. Goedkoop zal hij niet worden, een originele doet al meer dan 2 miljoen namelijk.

Mocht je bij deze achter het net vissen, dan kun je alsnog zo’n Canepa Porsche 959 op de kop tikken. Het enige wat je dan moet doen is zelf een originele 959 vinden en die naar Amerika te verschepen. Een paar jaar later en wat miljoentjes verder ben jij dan ook eigenaar van zo’n auto. Maar wees er snel bij, want ze willen er maximaal 50 onder handen nemen.

Wat zeg jij, maken of kraken?