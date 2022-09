F1-weekend deze week wederom met twee Nederlanders!

Het aankomende F1-weekend zien we wederom nóg een Nederlander op het asfalt, naast natuurlijk Max Verstappen.

Afgelopen weekend was het een op en top Nederlands feestje in Zandvoort. Dat is natuurlijk vanwege het feit dat Nederlanders weer trots mogen zijn op Max Verstappen als Nederlander op de grid. Overigens is Verstappen de laatste Nederlander die het tot een officieel zitje heeft geschopt. Dat terwijl er voldoende talent te vinden is onder de Nederlanders.

Opleiding

In de Formule 2 en Formule E zijn namelijk in recente jaren verschillende Nederlanders geweest, waarvan je eigenlijk verwacht dat ze op de shortlist staan om door te stromen naar de Formule 1. Het klopt dan ook dat alle teams een soort opleidingsprogramma hebben waar vele F2, FE en andere coureurs te vinden zijn. Een naam die veel wordt genoemd vanwege zijn banden met Mercedes: Nyck de Vries.

Nyck de Vries komt wederom in actie

Voor de ‘rookies’ is het goed nieuws dat ze móéten rijden. Elk team moet dit jaar twee keer tijdens een training één van hun opleidingscoureurs de baan op sturen. Voor Nyck de Vries betekent dat actie in Monza. Op vrijdag mag De Vries tijdens de eerste vrije training meedoen in plaats van Sebastian Vettel.

Aston Martin

Terwijl Sebastian Vettel dus al vast voorbereidt hoe volgend jaar voor hem eruit gaat zien, krijgt Nyck de Vries dus de gelegenheid om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Officieel zit De Vries dus in het trainingsprogramma van Mercedes, maar dankzij de banden die dat team met Aston Martin heeft, mag ook Aston Martin De Vries inzetten.

De Vries kwam al eerder dit jaar in actie tijden de eerste vrije training van Spanje dit jaar. Toen liet Red Bull ook al iemand anders de bolide van Sergio Perez besturen, namelijk Juri Vips. Voor Nyck de Vries dus een mooie kans om te laten zien dat ‘ie een F1-zitje zou kunnen vullen. Er zijn nog teams die er eentje vrij hebben, al is dat niet bij Aston Martin of Mercedes.