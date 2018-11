Politie slingert trouwstoet op de bon in Dordrecht

Feestje liep uit de hand. Op de weg.

Het is de mooiste dag uit je leven. De dag dat je gaat trouwen. Althans, dat cliché gaat nog wel eens rond. Dat moet natuurlijk uitbundig gevierd worden. Niets is namelijk prettiger om te weten dat je nooit meer het bed met een ander persoon zal delen dan je eigen man of vrouw. Dus een feestje is minimaal wel op zijn plaats.

Sommige mensen doen dat echter te uitbundig, zo ook in Dordrecht. Daar werden namelijk feestgangers op de bon geslingerd vanwege het feit dat ze de bruiloft op een wel heel bijzondere manier vierden. De bruiloftsgasten voelde zich volgens de politie ‘koning van de weg met hun gehuurde patserauto’s’. Fijn om te weten dat de Dordtse Hermandad een oordeel heeft over dure en dikke automobielen.

Wat ze echter deden met die dikke auto’s was minder elegant. Naar het schijnt ‘regenden de meldingen binnen bij de Politie wegens gevaarlijk gedrag’. Volgens de politie was het gedrag van de bruiloftsgasten gevaarlijk en ronduit asociaal. De politie heeft de rouwstoet aangehouden. Tijdens het aanhouden werden de agenten uitgemaakt voor ‘misgunners’. Natuurlijk, de politie misgunt het dat mensen een auto kunnen huren…

De politie ging in gesprek met de bruid, bruidegom én de ceremoniemeester. Daaropvolgend werden de bestuurders aangesproken op hun onbetamelijke gedrag. Dat was voor één bestuurder in een gehuurde auto een perfect moment om zich weer te gaan misdragen. Wat de exacte misdragingen zijn, is niet bekend.

Terechte actie van @Politie_Dordt. Een trouwstoet is prachtig, maar mag niet leiden tot wangedrag. https://t.co/gvFk3CePzt — Wouter Kolff (@WouterKolff) November 13, 2018

Fotocredit: politie Dordrecht