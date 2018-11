Burte Corvette met 800 pk heeft twee topsnelheden

Uiteindelijk gaat het alleen maar om de paarden.

Er zijn een paar dingen onlosmakelijk met een Corvette verbonden. De lange neus, de korte kont, de dubbele achterlichten links en rechts. Natuurlijk mogen we de motor niet vergeten. Ondanks dat de eerste Corvette uitgerust was met een zes-in-lijn, hoort een V8 natuurlijk in het vooronder te liggen. Dat is nu nog het geval, de volgende Corvette zal een middenmotor krijgen. We zijn benieuwd hoe ze de traditionele styling weten te koppelen aan de nieuwe layout van de Corvette.

Wat je ook kan doen om met de tijd mee te gaan: verander de motor. Dat is precies wat ze bij Genovation Cars hebben gedaan. In principe is het nog gewoon een Corvette, maar hebben ze de legendarische achtcilinder eruit gehaald. In plaats daarvan beschikt de Genovation GXE over twee elektromotoren. Deze zijn samen goed voor 800 pk. Qua koppel kom je ook absoluut niets te kort, met 959 Nm kun je menig klinkertje wel uit de straat trekken. De prestaties zijn uitstekend te noemen. De sprint van 0-96 km/u is gedaan in minder dan 3 seconden.

Dan die twee topsnelheden. Volgens het Guiness Book Of Records haalt de Genovation GXE namelijk 336 km/u. Voor het welbekende recordboek is namelijk noodzakelijk dat de topsnelheid in beide richtingen behaald wordt. Dan is het gemiddelde daarvan de topsnelheid volgens het Guinness Book of Records. Volgens Genovation zit er veel meer in het vat en moet 354 km/u ook mogelijk zijn. Mocht je die snelheden proberen te halen, dan haal je absoluut niet de 281 km die je volgens Genovation op een volle accu moet kunnen halen.

De Genovation GXE is standaard erg compleet. Items als keramische Brembo-remmen, koolstof velgen, JBL stereo met 10 speakers en een opnieuw bekleed interieur krijg je allemaal erbij. De auto maakt op dit moment zijn debuut op de LA Motor Show. De eerste exemplaren zullen medio 2019 geleverd worden. Er worden 75 exemplaren van gemaakt. Wil je nog meer vermogen én een V8, da dan voor deze Yenko.