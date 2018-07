Topdeal: 1.000 pk én 3 jaar garantie voor 115.000 euro

Een goede deal zijn we altijd wel voor te porren.

Het zou je maar gebeuren. Je koopt een Chevrolet Corvette in de Grand Sport-specificatie om er vervolgens achter te komen dat die naam alleen gebruikt wordt voor de net-niet-standaard-uitvoering van de Corvette C7. Ondanks dat die met 470 pk absoluut niet onderbemeten is, kan het zijn dat je stiekem iets meer power wenst. Je kan ook gaan voor een Corvette Z06 (650 pk) of een Corvette ZR1 (755 pk). Bijzonder brute en snelle auto’s, maar die zijn wel aanzienlijk duurder dan de standaard C7 Corvette. En ondanks die toegenomen power is het ook niet overdreven veel vermogen, een beetje Duitse sedan heeft ook zulke vermogens onder de kap.

Gelukkig heeft Specialty Vehicle Engineering de oplossing in de vorm van de 2019 Yenko/SC Corvette Stage II. Dit is het voorlopige topmodel van de Amerikanen en eerlijk is eerlijk: wat een heerlijk bruut apparaat. De striping doet ons denken aan de oude Yenko’s van weleer (in de jaren ’60 en ’70 was het een gevreesde naam op de dragstrips).

Voor de Yenko/SC Corvette Stage II hebben ze zich niet ingehouden bij Specialty Vehicle Engineering. Zo is het blok uitgeboord en voorzien van een grotere slag waardoor het slagvolume nu uitkomt 6.8 liter. Zuigers, krukas, cilinderkop, inlaatspruitstuk, uitlaatsysteem en brandstofsysteem werden serieus opgewaardeerd. Daarboven op wordt dan een 2.9 liter grote supercharger gemonteerd. Het resultaat is een indrukwekkende 1.000 pk. Om dit in goede banen te leiden naar de achterwielen worden zowel de automatische als de handgeschakelde transmissie aangepast aan het grotere vermogen.

De rest van de lijst (bekijk ‘m hier) staat vol met kleine details, badges, strepen en velgen. Dat maakt ons wel een beetje bang. Het betekent namelijk dat items als remmen, veren, dempers, stabilisatorstangen en dergelijke nog niet zijn aangepast. Nu is de Corvette Grand Sport een verrassend goed rijdende auto, maar met het verdubbelen van het vermogen, lijkt het geen overbodige luxe.

Dan zijn er twee dingen die juist erg veel ontzag inboezemen. Ten eerste de prijs. Natuurlijk, spotgoedkoop is het natuurlijk niet en je wil waarschijnlijk nog wat aan de wegligging van de auto doen, maar 68.000 dollar is niet veel geld. Let wel, dat is de prijs bovenop een Corvette Grand Sport, die 65.495 dollar kost. Dan kom je uit op een totaal van 134.490 dollar, omgerekend zo’n 115.000 euro.

Een automaat is ook mogelijk, maar die is een stukje duurder, evenals de conversie. Mocht 1.000 pk sowieso te ridicuul voor woorden zijn, SVE biedt ook een ‘Stage I’ aan met 850 pk. Zowel van de Stage I als de Stage II worden er 25 exemplaren gebouwd. Het tweede dat opvalt is de garantie: je krijgt drie jaar garantie (of 35.000 miles) op de motor én op de motortuning. Ondanks een seniele gnoom als president heeft emigreren naar de VS dus wel degelijk zijn voordelen.