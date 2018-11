Superzeldzame Ferrari SP3JC gesnapt

Als het echt bijzonder moet zijn!

In sommige gevallen is een exclusive auto niet exclusief genoeg. Persoonlijk zou ik graag een Ferrari 812 Superfast aan mijn collectie van Italiaanse auto’s toevoegen. Echter, het budget is helaas ontoereikend om die 800 pk sterke atmosferische V12 onder de carport te zetten. Jammer. Niet iedereen heeft zulke problemen. Sterker nog, er zijn mensen die compleet tegenovergestelde problemen hebben. De 812 Superfast is gewoonweg niet zeldzaam genoeg.

Je kan natuurlijk bij Ferrari aankloppen voor aparte lakkleuren en ledersoorten. Maar stel dat je daar ook al een paar van in de garage hebt staan. Wat moet je dan doen? Inderdaad, vragen of ze bij Ferrari écht iets bijzonders kunnen maken. Zoals de Ferrari die je op de foto’s kunt zien. Onze collega’s van AutoGespot wisten de foto’s van deze zeldzame Ferrari te bemachtigen. Zoals je kunt zien is de auto gelieerd aan de 812 Superfast. Echter, het is een cabriolet in plaats van een coupé. Is het dan zoiets als de Ferrari’s SP1 en SP2? Ja, eigenlijk wel, maar dan minder extreem. Die auto’s zijn niet eens voorzien van een voorruit.

Deze Ferrari SP3JC doet qua concept nog het meeste denken aan de Ferrari 550 Pininfarina Barchetta en de Ferrari 599 Aperta. Dus een echte roadster. Of er een dakje bijzit, is niet bekend. Maar reken er maar op dat je met deze auto harder zonder dak dan met kunt rijden. De kleurstelling moet je smaak zijn. Het zal historisch gezien helemaal verantwoord zijn.

Dan is het alleen even gissen naar de eigenaar. Op ‘Insta’ wordt de naam Talacrest genoemd. Gezien de naam is dat ‘JC’, wat volgens @RubenPriest meneer John Collins is. Check hier wat hij nog meer rijdt.

Met dank aan Fokke voor de tip!