Zie hier, de eerste* Corvette met een middenmotor

De veelbesproken mid-engine Corvette schijnt eraan te komen, maar het is absoluut niet de eerste 'Vette met een middenmotor.

Wie hier al langer dan vandaag komt om de betere autogerelateerde content op te peuzelen, herinnert zich misschien wel een tijd waar @sir_smokalot nog onder ons was. De veelpaffer schreef vijf jaar geleden over een merkwaardige creatie uit Tsjechië. De bolide, te herkennen aan de naam Aspiron, was echter niet de eerste wagen die Innotech in elkaar schroefde.

Sterker nog, de dampmeester liet de naam van ‘die andere auto’ in hetzelfde artikel nog vallen. De wagen, Mysterro genaamd, werd tussen 1992 en 1993 ontworpen door Vaclav Kral. De Tsjech was, zeker in de tweede helft van de twintigste eeuw, één van de bekendste ontwerpers van het land. Dit zegt natuurlijk niet zoveel, maar het feit dat de beste man verschillende malen voor Porsche heeft mogen werken maakt de claim geloofwaardiger.

Nadat de auto begin jaren ’90 ontworpen was, gebruikte Innotech de tekeningen tussen 1993 en 1994 om de wagen te realiseren. De wagen, een one-off, werd volledig met de hand gemaakt en debuteerde in 1994 op de autoshow in Bratislava, in Slowakije. Een jaar later werd hij nogmaals getoond, maar dan in eigen land, op de autoshow van Brno.

De Mysterro, of de Innotech Corvette, is in de basis een speedster zonder dak- en raamwerk. Dit klinkt misschien karig, of juist als een auto die zich enorm op snelheid richt, maar dit is in beide gevallen onjuist. Goed, traag was hij zeker niet, maar de Mysterro was allesbehalve karig. Hij heeft namelijk niet één, maar twéé opbergplaatsen voor golfclubs. Niet alleen dat, want de Mysterro is ook nog eens uitgerust met allerlei fijne materialen, zoals relatief hoogwaardig leer, puike Recaro stoelen en een geluidssyteem van Alpine. De Mysterro, die voorzien was van een buizenchassis, maakte tevens gebruik van een reeks componenten uit de Corvette C4. Onder andere de ophanging, stuurkolom en remmen van de Amerikaanse supercar werden gebruikt. Daarnaast vinden we middenin de 1.360 kg wegende Mysterro ook nog de krachtbron uit de Corvette: een 5,7-liter V8 die goed is voor ruim 300 pk.

De wagen staat momenteel te koop bij RaceCarsDirect. Omdat het om een one-off gaat, kunnen we eeuwig dicussiëren over de prijs. De verkoper wil er graag 250.000 euro voor vangen, maar een goed bod kan hem wellicht op andere gedachten brengen. Of hij het waard is? Als je het ervoor wilt betalen, dan wel.

*Goed, je hebt ons te pakken. Ooit was Chevrolet hevig aan het experimenteren met middenmotoren, dus helemaal de eerste is de Mysterro niet. Bekijk HIER de andere ‘Vette met middenmotor.

Met dank aan Bran voor de tip!