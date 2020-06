Citroën e-SpaceTourer: ideaal voor de vakantie

In navolging van de Peugeot e-Traveller hebben we vandaag de Citroën e-SpaceTourer voor je.

Met de E van enorm veel fun dendert de Citroën e-SpaceTourer op je beeldscherm. Nee, dit is zeker niet de meest sexy auto die je deze week op Autoblog hebt gezien. Ook klinkt de naam niet al te briljant in een nuchtere toestand. Misschien dat het na het roken van wat groen spul er beter op gaat klinken. De naam is er wel naar.

De e staat natuurlijk voor elektrisch. De komst van de Citroën e-SpaceTourer is meer dan logisch. Recent kregen we nog de Peugeot e-Traveller voorgeschoteld. Die naam klinkt overigens al een heel stuk beter. Je kunt van vijf tot negen personen plaatsnemen in deze elektrische spacemobiel.

Er is keuze uit twee batterijvarianten. Het instapmodel heeft een 50 kWh batterij met een range van 230 kilometer. Het 75 kWh model brengt je 330 kilometer ver. Wat dat betreft is het een prima model om met je vrienden te huren. Aan boord van de Citroën e-SpaceTourer kun je voldoende ruimte creëren om je vrienden veilig mee te nemen. Bovendien heb je laadpalen zat in Nederland. Helaas is de auto niet deze zomer al beschikbaar, dus rijden met het busje deze aankomende zomervakantie zit er nog niet in.

Van de Citroën e-SpaceTourer komen drie lengtevarianten. De XS meet 4,6 meter in de lengte. Je hebt een M van 4,95 meter en een XL van 5,3 meter. Langzaam maar zeker komt Citroën met meer geëlektrificeerde modellen. Naast de C5 Aircross Hybrid en de e-Jumpy is dit het derde elektrische model van Citroën voor 2020. Het busje staat eind 2020 bij de dealers. Prijzen zijn nog niet bekend.