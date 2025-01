Komt er toch geen nieuwe elektrische Citroën 2CV?

De Citroën-baas zet toch een streep door de reïncarnatie.

Wat zou er allemaal veranderd zijn in Zonnedael in de aanstaande spin-off van Flodder? Houdt Kareltje zich nog steeds bezig met schimmige werkzaamheden? Wat hebben Toet en Henkie van hun leven gemaakt? En rijdt Sjackie nog steeds in een groene 2CV? Even leek het erop dat de bebrilde gemeenteambtenaar straks kon rijden in een elektrische Deux Chevaux. Dat lijkt nu toch niet door te gaan.

Een keiharde bevestiging voor een nieuwe 2CV kwam er niet, maar alle tekenen voor een geloofwaardig gerucht waren wel aanwezig. Een ontwerpbaas die wat hints laat vallen, een medium dat de exclusieve bevestiging beweert te hebben: dat soort werk.Citroën-baas Thierry Koskas werd in datzelfde artikel ook genoemd. Hij brengt nu het nieuws dat er voorlopig geen elektrische Citroën 2CV komt.

Geen nieuwe eendje

Tegenover AutoExpress met Koskas dat er ”geen specifieke projecten” op de plank liggen voor een moderne 2CV. In plaats daarvan wil Citroën ”betaalbaardere auto’s die anders zijn” verkoper volgens de grote baas. Gegeven de populariteit van de nieuwe Renault 5 zou een elektrische Citroën 2CV geen gekke zet zijn, toch? Koskas denkt daar anders over.

”We kijken liever vooruit. We hebben een ontwerptaal geïntroduceerd die nu vrij duidelijk en zichtbaar is op onze verschillende auto’s. Ik denk dat we herkend moeten worden en dat we vooruit moeten kijken. Ik ga niet achteruit kijken”, herhaalt de Citroën-baas.

Deur op een kiertje

Hiermee lijkt hij alle mogelijke reïncarnaties van oude Citroëns af te wijzen, toch? Die conclusie moeten we niet zo snel trekken, vindt Koskas. Hij zegt: ”We weten dat we super iconische producten hebben. Ik ben niet tegen het principe om misschien ooit een iconische model uit het glorieuze Citroën-verleden terug te brengen. Maar nogmaals, ik wil er geen algemene richting van maken.”

Dat klinkt al heel anders. Wellicht kan de storm aan berichten over de elektrische 2CV Koskas van gedachten doen veranderen en hij alsnog gaat werken aan een elektrisch eendje. Doe er dan meteen een nieuwe Berlingo 2CV Fourgonnette bij.