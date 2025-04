Audi A6 (C9) sedan: mooier, maar ook goedkoper dan de avant

De Audi A6 (C9) sedan staat live in de configurator. Inclusief de prijzen!

Met de onthulling van de A6 (C9) sedan heeft Audi laten zien dat ze in 2025 nog steeds knappe auto’s met een kont kunnen bouwen. Traditioneel gezien zullen Nederlanders warmer lopen voor de Avant, maar in grote delen van de wereld staat er toch echt liever een sedan op de oprit.

Mocht je sedan nou niet zo fantastisch vinden, dan kun je zelf proberen deze zo mooi mogelijk te maken in de Audi A6 (C9) sedan configurator. In die configurator zijn meteen de Nederlandse prijzen te zien. Zo weet je aan het einde van de rit wat het merk uit Ingolstadt graag vangt voor het kersverse model.

In de configurator begint de Audi A6 (C9) sedan bij € 64.990 euro. Daarmee is de sedan zelfs € 5.000 goedkoper dan de Avant. Voor de familieversie moet je minstens 69.990 euro op tafel gooien. En dan moet het configureren nog beginnen.

Audi A6 (C9) sedan configurator

Ondergetekende ging alvast aan de slag. Niet met die Avant, maar met de configurator van de Audi A6 (C9) sedan. Eens kijken of ik er wat moois van kon maken. Standaard is het allemaal erg zakelijk en een beetje saai natuurlijk. Heeft de configurator genoeg pit in huis om hier wat lekkers van te maken?

Qua motoren is het meteen even klagen. Want vermoedelijk mede door de belastingregels lanceert Audi de romige zescilinder niet bij ons in Nederland. Andere markten krijgen wel die V6. Wij moeten het doen met een 2.0 TFSI. Zo’n vierpitter voelt toch wat te min voor zo’n statige koets. Althans, dat is wat de opa in mij zegt. Meer cilinders is meer beter. Aldus mijn eigen eeuwenoude gezegde.

Ik koos voor een S Edition. Niet te veel zwart, want dat is pauper. Het leven als accountant (typische A6-rijder natuurlijk) gaat niet over rozen. De auto mag het leven best wat opfleuren. Ik koos voor de Audi exclusive kleur Avocadogroen Pareleffect. Lekker man.

21 inch Audi sport velgen, een sportief interieur en tadaa. Hier is mijn Audi A6 van 100.000 euro. Een ton en nog steeds een 2.0 liter viercilinder aan boord. Oef, gelukkig is ‘ie wel mooi. Vind ik. Zelf spelen doe je zo.